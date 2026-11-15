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Washington Commanders v Miami Dolphins - NFL 2025Getty Images
Abdelmawgood Samir
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« Il y a des limites à tout » : grave escalade espagnole, nous regrettons l'attitude du Maroc et nous n'accepterons pas « l'affront direct »

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José Luis Martínez-Almeida, le maire de la capitale espagnole Madrid, a durci sa position concernant la ville candidate à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, affirmant que l'Espagne possède tous les atouts qui la qualifient pour accueillir le match de clôture, et que la priver de ce droit constituerait une « insulte directe » au pays, nécessitant de reconsidérer son rôle dans l'organisation du tournoi.

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Lors de sa visite à l'exposition « Rois du monde » au siège de la municipalité, Almeida a renouvelé, selon le journal catalan « Mundo Deportivo », sa demande d'organiser la finale en Espagne, estimant que son pays a fourni suffisamment de justifications pour accueillir l'événement le plus important du tournoi, que ce soit au niveau des sélections, des stades, des infrastructures ou de l'expérience organisationnelle.

Il a souligné que l'Espagne et le Portugal étaient à l'origine de l'initiative dans le dossier de candidature, avant que le Maroc ne les rejoigne, malgré la participation d'autres pays à l'organisation de matches de célébration à l'occasion du centenaire du lancement de la Coupe du monde.

Le maire de Madrid s'est interrogé sur la possibilité d'écarter l'Espagne de l'organisation de la finale, au vu de ce que ses sélections ont réalisé à différents niveaux, déclarant : « Après ce que la sélection espagnole apporte au football, va-t-on nous priver de la finale ? Et après ce qu'apportent les sélections masculine, féminine et olympique, et ce qui a été réalisé lors du championnat d'Europe, quelqu'un osera-t-il arracher la finale à un pays qui possède les meilleurs stades, les meilleures infrastructures et la meilleure expérience dans l'organisation de grands événements ? »

Almeida ne s'est pas contenté de réclamer l'organisation de la finale, mais il est allé plus loin, estimant que le fait de ne pas choisir l'Espagne remettrait en question le maintien de son rôle actuel dans l'organisation.

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Il a déclaré : « Priver le football espagnol de ce droit serait de la mesquinerie. Je pense que l'Espagne mérite d'accueillir la finale de la Coupe du monde, et si nous ne l'accueillons pas, nous devrons revoir notre rôle ; tout a des limites. »

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Il a fondé sa position sur l'évaluation du dossier de candidature par la Fédération internationale de football, soulignant que l'Espagne a obtenu la meilleure note après l'évaluation des infrastructures, en mettant en avant le stade Santiago Bernabéu et le Wanda Metropolitano parmi les installations qui soutiennent sa candidature.

Au niveau de la ville candidate, le maire de Madrid a insisté sur son attachement à l'organisation de la finale dans la capitale, mais il a affirmé qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'elle soit accueillie dans une autre ville espagnole si le choix ne se portait pas sur Madrid.

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Il a déclaré : « Je suis désolé pour le Maroc, et je considère que tout a des limites. Personnellement, je serais heureux que le match se joue à Madrid, et je défendrai sa candidature pour accueillir la finale, mais si elle ne se tient pas dans la capitale, elle doit rester en Espagne, et dans ce cas ce sera Barcelone. »

La position d'Almeida intervient dans le contexte de la concurrence pour l'organisation de la finale entre l'Espagne et le Maroc, qui cherche de son côté à l'accueillir dans un nouveau stade à Casablanca.

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Le responsable espagnol n'a pas caché son opposition à l'éventualité que la finale soit transférée au Maroc, estimant que ce que son pays a présenté dans le dossier de candidature lui donne de solides justifications pour réclamer le match, sans que cela ne signifie qu'il renonce à soutenir la candidature de Madrid comme étant l'option qu'il défend.

L'Espagne, le Portugal et le Maroc doivent accueillir conjointement la phase finale de la Coupe du monde 2030, tandis que l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay participent à l'organisation de trois matches de célébration à l'occasion du centenaire du lancement du tournoi, dont la première édition s'est tenue en Uruguay en 1930.

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Les six pays attendent la répartition des matches et des rôles organisationnels, tandis que la désignation du stade de la finale reste l'un des dossiers les plus importants et les plus suivis avant le coup d'envoi du Mondial.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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