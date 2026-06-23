Auteur de deux buts face au Sénégal lors de l’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du monde, puis d’un nouveau doublé contre l’Irak, Kylian Mbappé reste malgré tout sous le feu des critiques qui le poursuivent depuis deux ans, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Mais la réplique a été immédiate et elle est signée d’une légende de la défense familière avec la pression.

L’ancienne star française Bixente Lizarazu a brisé le silence pour défendre avec vigueur Kylian Mbappé, critiqué malgré ses deux buts lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal.

Champion du monde 1998, il a étayé son propos dans les colonnes de L’Équipe, repris par Mundo Deportivo, affirmant que les critiques visant Mbappé sont « unilatérales et injustes ».

« À seulement 27 ans, Mbappé est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 buts en 99 matchs, et l’un des meilleurs buteurs de la Coupe du monde avec 14 buts en seulement 15 matchs », a-t-il rappelé.

Au total, il a marqué 427 fois en 570 rencontres, soit une moyenne de 0,75 but par match ; un ratio supérieur à celui de légendes telles que Ronaldo (0,65), Raúl (0,42), Thierry Henry (0,45) ou Marco van Basten (0,70). Ces critiques incessantes des deux dernières années me dérangent ».

Il a par ailleurs rappelé les succès du Paris Saint-Germain face au Real Madrid depuis 2024 : « Le PSG a remporté deux Ligues des champions, contre zéro titre majeur pour le Real… C’est un fait, mais cela n’enlève rien aux exploits de Mbappé, et cela ne fait certainement pas de lui un joueur ordinaire. »

Pour clore le débat, Lizarazu a répondu avec fermeté à ceux qui reprochent à Mbappé son implication défensive : « Ceux qui estiment qu’il ne défend pas assez et veulent le décaler sur l’aile gauche pour le contraindre à davantage de travail défensif se trompent complètement. »