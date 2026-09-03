La commission des arbitres de la Fédération espagnole de football a annoncé la désignation d'Alejandro Hernández Hernández pour diriger la rencontre entre le Real Madrid et le Real Betis, prévue vendredi soir dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Espagne, un match qui devrait susciter de nombreuses polémiques avant même le coup d'envoi.

L'arbitre international espagnol est l'un des plus controversés de la Liga ces dernières années. Il détient l'insigne international depuis 2014, figure parmi les arbitres d'élite de l'UEFA et a été retenu parmi les arbitres de la Coupe du monde 2026, après avoir été sacré meilleur arbitre d'Espagne en 2017.

Hernández Hernández avait déjà dirigé la rencontre entre le Real Madrid et le Real Betis en janvier dernier au stade Santiago-Bernabéu, qui s'était soldée par une victoire du club madrilène sur le score de 5-1. Il a également arbitré cette saison le match entre l'Atlético de Madrid et Villarreal, marqué par deux penalties accordés et l'expulsion de Robin Le Normand.

Malgré son statut, le nom d'Hernández Hernández a été associé à plusieurs matchs polémiques, en particulier les Clásicos entre le Real Madrid et le Barça, ce qui en a fait une cible permanente des critiques des supporters des deux clubs.

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L'une des histoires les plus marquantes concernant l'arbitre remonte à une interview accordée alors qu'il avait douze ans, au cours de laquelle il avait déclaré que le Barça était l'équipe qu'il soutenait, une déclaration ressortie à maintes reprises à chacune de ses désignations pour diriger des matchs du Real Madrid, bien qu'aucune position officielle ne remette en cause sa neutralité ni ne l'empêche de diriger les rencontres du club madrilène.

À l'inverse, la chaîne officielle du Real Madrid a lancé à plusieurs reprises des attaques contre l'arbitre, publiant des reportages passant en revue ce qu'elle a qualifié d'« erreurs d'arbitrage » ayant porté préjudice à l'équipe, en particulier après sa désignation pour diriger des Clásicos, estimant qu'il avait pris des décisions influentes contre le club au cours des dernières années.

La désignation d'Hernández Hernández pour diriger la confrontation entre le Real Madrid et le Real Betis intervient dans un contexte de grande attente, compte tenu de la sensibilité du match et du long historique de polémiques qui accompagne l'arbitre chaque fois qu'il apparaît dans les rencontres du club madrilène.