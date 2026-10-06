Harry Kane, le capitaine de la sélection anglaise, a égalé un record historique à l'occasion de sa participation au match de son équipe face à la République tchèque sur la pelouse de Wembley ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Kane a disputé la rencontre dans le onze de départ, portant ainsi son total à 125 apparitions avec les Three Lions toutes compétitions confondues.

Selon les statistiques du réseau Opta, Harry Kane a égalé le record du nombre de matches disputés avec la sélection anglaise, détenu par la légende Peter Shilton, qui l'avait établi entre 1970 et 1990.

Harry Kane, âgé de 33 ans et dont la carrière internationale a débuté en 2015, pourra s'approprier seul ce record s'il dispute le match face à la Croatie le 12 novembre prochain, lors de l'avant-dernière journée de la phase de groupes.

Outre ce record, Harry Kane détient d'autres records avec la sélection anglaise, les plus notables étant celui de meilleur buteur avec 89 buts, celui du joueur ayant disputé le plus de matches dans les grandes compétitions avec 36 rencontres, et celui du meilleur buteur dans les grandes compétitions avec 21 buts.