L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a mis fin au débat qui entourait l'avenir du prometteur milieu de terrain Thiago Pitarch, 19 ans, en décidant de le maintenir dans les rangs de l'équipe première lors de la nouvelle saison, refusant ainsi les offres de prêt formulées par plusieurs clubs, notamment celle de Fulham, en Angleterre, dirigé par l'entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa.

Selon le journal espagnol « As », Pitarch sera placé directement sous les consignes de Mourinho à tout moment, bien qu'il soit officiellement inscrit avec l'équipe réserve du Castilla, en raison du grand nombre de joueurs figurant sur la liste de l'équipe première, une démarche qui reflète la confiance de l'entraîneur portugais dans les capacités du jeune joueur.

Cette décision intervient après une saison exceptionnelle pour le joueur, récemment sacré champion d'Europe des moins de 19 ans avec la sélection espagnole, où il a été l'une des principales figures de « La Roja » dans la compétition continentale, ce qui a renforcé son statut de l'un des plus importants talents montants du football espagnol.

Pitarch était confronté à trois options possibles pour son avenir : rester avec l'équipe première, revenir définitivement au Castilla, ou partir en prêt pour acquérir de l'expérience dans un autre championnat, avant que Mourinho ne tranche en faveur de la première option.

Toutefois, le parcours du joueur prometteur a connu un revers temporaire après sa blessure lors de sa première séance d'entraînement avec le club madrilène, à la suite de son retour de la compétition européenne. Cependant, les rapports médicaux indiquent qu'il sera apte à jouer d'ici un mois environ, ce qui lui donnera l'occasion de prendre part aux préparatifs finaux avant le début de la saison officielle.

La décision de Mourinho représente un nouveau pari sur les talents de l'académie madrilène, à un moment où le club cherche à établir un équilibre entre l'investissement dans les grandes stars et la confiance accordée aux jeunes joueurs prometteurs, en particulier après les progrès positifs réalisés par Pitarch la saison dernière.