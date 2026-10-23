Dans une nouvelle escalade qui reflète l'ampleur des tensions entre le Real Madrid et le corps arbitral espagnol, l'entraîneur portugais du Real Madrid, José Mourinho, a laissé exploser sa colère publiquement à cause de la fuite du nom de l'arbitre désigné pour diriger le Clasico très attendu face au Barcelone dimanche prochain.

La fuite n'a pas été une simple information passagère dans les coulisses de la presse, mais s'est transformée en une affaire d'opinion publique après que l'émission « El Chiringuito » a affirmé à l'entraîneur que l'arbitre originaire de Benidorm, Martínez Munuera, serait celui qui dirigerait la rencontre, à la place du premier candidat Alberola Rojas.

Un mécontentement contenu qui explose après Leipzig

L'explosion de Mourinho est intervenue à un moment sensible, précisément mercredi dernier, après la lourde défaite face à Leipzig sur le score de 4-1. Au milieu du flot de questions sur la performance et le résultat, une seule question a suscité l'intérêt de l'entraîneur portugais, celle portant sur l'identité de l'arbitre du Clasico.

Mourinho a répondu de manière brève et ferme : « Je ne pense pas que ce soit vrai, ou si c'est vrai, c'est hors contexte, car le nom de l'arbitre n'est officiellement annoncé que 24 heures avant le match. Ce type d'information ne me plaît pas, et je ne vise pas l'arbitre lui-même. »

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Par ces mots, Mourinho a mis les points sur les i, affirmant que son objection ne porte pas sur la personne de Martínez Munuera, mais sur le principe même de la fuite et sur son timing suspect.

Le moment de la fuite soulève les soupçons

Mourinho a expliqué, dans des déclarations rapportées par le quotidien espagnol « Sport », que ce qui éveille sa méfiance est la rupture du protocole en vigueur cette saison, selon lequel les arbitres sont désignés en interne quatre jours au maximum avant le match, mais l'annonce officielle n'a lieu que 24 heures avant seulement, l'échéance sur laquelle l'entraîneur a insisté.

Et ce n'est pas la première fois que le « Special One » ouvre ce dossier, car avant la rencontre face à la Roma en Ligue des champions, il avait exprimé la même inquiétude après la fuite du nom d'Alejandro Hernández comme arbitre du match, déclarant alors sa fameuse phrase : « Je fais confiance à tous les arbitres, la seule chose qui éveille mes soupçons est de connaître le nom de l'arbitre trois semaines avant le match, et non 24 heures avant seulement. »

Un contexte embrasé : du derby de Madrid au Clasico

Les récentes déclarations de Mourinho ne peuvent être dissociées du contexte général tendu entre le Real Madrid et le comité des arbitres, car le différend a atteint son apogée après le derby de Madrid face à l'Atlético, que le club merengue a perdu et qu'il a terminé à dix joueurs après l'expulsion du défenseur Huijsen.

Ce jour-là, Mourinho avait rompu sa trêve médiatique et s'était présenté à la conférence de presse en brandissant des photos imprimées des situations litigieuses, que lui avaient fournies les analystes de l'équipe, pour lancer sa déclaration enflammée : « Je pensais avoir trouvé un championnat différent de celui que j'avais quitté », avant de décrire l'arbitre Ortiz Arias comme « un pauvre homme venu ici et incapable de supporter la pression ».

Le choix d'un arbitre résidant à Madrid pour diriger le derby était le résultat de la réforme radicale menée par Fran Soto, président du Comité technique des arbitres (CTA) depuis juillet 2025, prévoyant la suppression progressive du critère d'appartenance régionale lors de la saison 2025/26, une décision que de nombreux analystes ont considérée comme un pari raté, ce qui a poussé le comité à se concentrer, pour les désignations du Clasico, sur les arbitres détenteurs de l'écusson international.

Qui est l'arbitre attendu du Clasico ?

Martínez Munuera, qui détient l'écusson international depuis 2015, fait partie de ceux dont l'expérience dépasse la décennie sur les terrains internationaux agréés par la FIFA. Il figurait dans une liste comprenant des noms de poids tels qu'Alejandro Hernández et Sánchez Martínez, et il a dirigé cette saison quatre matchs internationaux en tant qu'arbitre principal, même s'ils ne faisaient pas partie des tours décisifs de la Ligue des champions.

Sur le plan national, il a dirigé cette saison deux grands matchs des deux géants : la victoire du Barcelone sur le Séville 3-1 au Sánchez Pizjuán, et la victoire du Real Madrid sur Malaga 4-0 au Santiago Bernabéu.

Malgré cela, son nom reste associé à un souvenir malheureux à Madrid, après sa prestation controversée face à Osasuna en mars 2024, lorsque le club merengue l'avait accusé d'avoir ignoré les insultes racistes dont avait été victime Vinicius Junior au stade d'El Sadar, malgré l'avertissement que lui avaient adressé le joueur et ses coéquipiers, selon la version du club.



