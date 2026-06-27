Les critiques à l’égard de Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, se sont intensifiées après l’élimination prématurée des « Verts » de la Coupe du monde 2026. Une large partie des supporters lui impute une part significative de la responsabilité de cet échec, pointant ses performances en berne tout au long de la compétition.

L’équipe d’Arabie saoudite a été éliminée dès le premier tour, totalisant un seul point en trois rencontres : un nul face à l’Uruguay (1-1), avant de conclure par un nul 0-0 contre le Cap-Vert lors de la dernière journée. L’Arabie saoudite termine ainsi à la quatrième et dernière place de son groupe, éliminée dès le premier tour.

La colère des supporters s’est abattue sur Salem Al-Dossari.

À l’issue de la rencontre, le nom de Salem Al-Dossari a fait le buzz sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters ont vivement critiqué le capitaine de l’équipe nationale en raison de ses performances décevantes lors des trois matches, estimant qu’il n’avait pas apporté la contribution attendue de lui en tant que l’une des figures de proue de l’équipe et l’un de ses joueurs les plus expérimentés.

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Certains estiment qu’il n’a pas su guider ses coéquipiers sur le terrain ni faire preuve de l’autorité habituelle dans les grands rendez-vous, tandis que d’autres pointent un niveau technique et physique en deçà des attentes.

Certains l’accusent même d’avoir fui ses responsabilités.

Les critiques ne se sont pas limitées à la performance sportive : après le coup de sifflet final, de nombreux supporters ont également regretté l’absence de Salim Al-Dosari devant les médias.

Certains observateurs ont qualifié cette attitude de « fuite devant ses responsabilités », estimant qu’il aurait dû s’exprimer pour adresser un message aux supporters et présenter ses excuses pour cet échec, d’autant plus qu’il porte le brassard et qu’il est considéré comme l’une des figures de proue de la sélection saoudienne ces dernières années.

À l’inverse, d’autres observateurs estiment injuste d’imputé l’élimination au seul Al-Dossari, rappelant que l’échec résulte d’une somme d’erreurs collectives impliquant le staff technique, la direction et l’ensemble des joueurs. La polémique autour du capitaine des « Verts » continue donc, alors que le parcours mondialiste de l’équipe est déjà terminé.