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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Il préférerait être ailleurs » : Mbappé déclenche une crise de confiance au sein du Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

Les choses explosent

Kylian Mbappé est entré dans un nouveau cycle de polémique au sein du Real Madrid, après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France à la suite d'une blessure au genou, avant d'apparaître à Paris durant sa période de convalescence, au milieu des interrogations sur son attitude vis-à-vis du club et sa manière de gérer la blessure.

Selon le journal espagnol « Sport », un sentiment de malaise a commencé à grandir au sein du Real Madrid à l'égard du comportement de l'attaquant français, notamment après son apparition sur un vélo et son retour aux entraînements de l'équipe à Valdebebas à une date plus tardive que prévu.

Le journaliste Antón Meana a affirmé, dans l'émission « El Larguero » sur « Cadena SER », qu'il existait un « problème de méfiance médicale » entre Mbappé et le Real Madrid, estimant que le joueur « préférerait être ailleurs », en raison de son manque de conviction totale envers les services médicaux du club.

Manu Carreño a ajouté que le problème, selon lui, dépassait l'aspect médical pour toucher à la question du leadership, estimant que Mbappé affichait des statistiques remarquables, mais qu'il n'était pas encore à la hauteur des attentes liées à son rôle de leader au sein du vestiaire du Real Madrid.

De son côté, Tomás Roncero a exprimé, dans l'émission « El Chiringuito », sa déception face à l'attitude de Mbappé, déclarant qu'il aurait aimé le voir à Valdebebas pendant la période de repos en train de travailler à sa récupération, évoquant l'existence d'une « rupture émotionnelle » entre le joueur et les supporters du Real Madrid.

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10 oct. 2026

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Tous les regards se tournent désormais vers le match du Real Madrid face à Villarreal samedi prochain au stade Santiago Bernabéu, afin de connaître la position de Mbappé concernant une éventuelle participation, ainsi que la réaction des supporters du club à l'égard de la star française après la polémique qui l'a entouré durant la trêve internationale.

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