Kylian Mbappé est entré dans un nouveau cycle de polémique au sein du Real Madrid, après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France à la suite d'une blessure au genou, avant d'apparaître à Paris durant sa période de convalescence, au milieu des interrogations sur son attitude vis-à-vis du club et sa manière de gérer la blessure.

Selon le journal espagnol « Sport », un sentiment de malaise a commencé à grandir au sein du Real Madrid à l'égard du comportement de l'attaquant français, notamment après son apparition sur un vélo et son retour aux entraînements de l'équipe à Valdebebas à une date plus tardive que prévu.

Le journaliste Antón Meana a affirmé, dans l'émission « El Larguero » sur « Cadena SER », qu'il existait un « problème de méfiance médicale » entre Mbappé et le Real Madrid, estimant que le joueur « préférerait être ailleurs », en raison de son manque de conviction totale envers les services médicaux du club.

Manu Carreño a ajouté que le problème, selon lui, dépassait l'aspect médical pour toucher à la question du leadership, estimant que Mbappé affichait des statistiques remarquables, mais qu'il n'était pas encore à la hauteur des attentes liées à son rôle de leader au sein du vestiaire du Real Madrid.

De son côté, Tomás Roncero a exprimé, dans l'émission « El Chiringuito », sa déception face à l'attitude de Mbappé, déclarant qu'il aurait aimé le voir à Valdebebas pendant la période de repos en train de travailler à sa récupération, évoquant l'existence d'une « rupture émotionnelle » entre le joueur et les supporters du Real Madrid.

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Tous les regards se tournent désormais vers le match du Real Madrid face à Villarreal samedi prochain au stade Santiago Bernabéu, afin de connaître la position de Mbappé concernant une éventuelle participation, ainsi que la réaction des supporters du club à l'égard de la star française après la polémique qui l'a entouré durant la trêve internationale.