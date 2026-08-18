Paul Scholes, la légende de Manchester United, fait face à une situation juridique délicate, après que deux tribunaux ont examiné deux affaires distinctes concernant sa conduite de deux véhicules en deux occasions différentes.

Le 12 août, le tribunal de première instance de Bradford a rendu une décision suspendant Scholes de conduite pour une durée de six mois, assortie d'amendes, en raison de la conduite d'une Range Rover à une vitesse dépassant la limite autorisée sur la route de Halifax dans le secteur de Cleckheaton, dans la soirée du 3 mars dernier.

Le lendemain, le tribunal de première instance de Manchester a rendu une décision ajoutant six points sur le permis de conduire, avec l'imposition d'autres amendes, dans le cadre d'une affaire liée à une Mercedes ayant dépassé la vitesse autorisée sur la route de Mossley près d'Ashton-under-Lyne, le 14 novembre de l'année dernière.

Le total des amendes, des frais et des dépens judiciaires dans les deux affaires a dépassé 1 472 livres sterling. Selon les documents du tribunal, Scholes a confirmé à la police qu'il conduisait la Range Rover lors de la première infraction, mais il n'a pas répondu à deux courriers que la police lui avait adressés concernant le second incident, ce qui a poussé les autorités à poursuivre les procédures judiciaires à son encontre, selon la BBC.

Scholes n'a pas fait de déclarations officielles concernant les accusations, et il a été condamné par défaut dans le cadre de procédures judiciaires propres aux affaires routières.

Scholes est l'une des légendes de Manchester United, ayant disputé 499 matches avec l'équipe et remporté avec elle 11 titres de Premier League, trois titres de la Coupe d'Angleterre et deux titres de la Ligue des champions. Il a également disputé 66 matches avec la sélection d'Angleterre.