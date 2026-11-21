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La star argentine Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, a reçu le Soulier d'or de la MLS, remis par « Audi », pour la saison 2026.

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Le trophée lui a été remis lors d'une cérémonie organisée avant le coup d'envoi du match entre l'Inter Miami et le Columbus Crew, samedi soir heure locale, en ouverture du premier tour des playoffs qualificatifs pour la MLS Cup.

C'est Jorge Mas, copropriétaire de l'Inter Miami, qui a remis la récompense à Messi, en hommage à son exploit historique : il est devenu le premier joueur de l'histoire de la compétition à terminer meilleur buteur deux saisons de suite.

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Le capitaine de l'Inter Miami a bouclé la saison régulière avec 26 buts en 31 matchs, en tête du classement des buteurs.

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Messi a devancé Petar Musa, attaquant du FC Dallas, auteur de 22 buts, et Sam Surridge, attaquant de Nashville, troisième avec 21 réalisations.

L'influence de Messi ne s'est pas limitée aux buts : il a également délivré 17 passes décisives, portant son total à 43 contributions décisives, le meilleur chiffre parmi les joueurs de la compétition cette saison.

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La légende argentine a aussi affiché la meilleure moyenne de buts par match, avec 0,84 réalisation.

Grâce à cette performance, Messi devient le sixième joueur de l'histoire de la MLS à remporter le Soulier d'or à plusieurs reprises.

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Mais il signe un exploit inédit, puisqu'aucun joueur avant lui n'avait décroché ce trophée deux saisons de suite, selon les données de la MLS.

Ce nouveau sacre s'inscrit dans le prolongement de sa saison exceptionnelle en 2025, lorsqu'il avait inscrit 29 buts et délivré 19 passes décisives lors de la saison régulière, soit 48 contributions décisives au total, pour remporter le Soulier d'or pour la première fois. Messi avait alors également été élu meilleur joueur de la MLS, pour la deuxième saison consécutive.

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Messi ambitionne désormais d'ajouter à son palmarès le titre de meilleur joueur de la MLS 2026, puisqu'il figure parmi les nommés pour la troisième année d'affilée, après l'avoir remporté en 2024 et 2025. Un exploit qui renforcerait encore sa suprématie dans l'histoire des récompenses individuelles de la compétition.

Côté Inter Miami, l'équipe dispute la phase à élimination directe en tant que tenante de la MLS Cup, après avoir terminé la saison régulière à la deuxième place de la Conférence Est. Elle affronte le Columbus Crew, septième, dans une série de trois matchs, la première équipe à deux victoires se qualifiant.

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L'Inter Miami avait remporté sa première MLS Cup en 2025, en battant les Whitecaps de Vancouver 3-1 en finale.

Messi avait alors été élu meilleur joueur du tournoi, après avoir été impliqué sur 15 buts lors de la phase à élimination directe, dont 6 buts et 9 passes décisives.

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Arrivé à l'Inter Miami à l'été 2023, Messi continue d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière aux États-Unis, après avoir annoncé sa retraite internationale avec l'Argentine en août 2026, à la suite de la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Espagne (1-0).