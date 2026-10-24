Les supporters du Barça se souviennent encore avec nostalgie de la période passée sous la houlette de Luis Enrique et du célèbre trio MSN qui les a aidés à remporter le triplé.

Mais, fidèle à son habitude de susciter la polémique, Neymar Jr a surpris les supporters du Barça en évoquant la comparaison entre ses passages au Barça et au Paris Saint-Germain.

Et malgré les moments parmi les plus inoubliables du monde du football qu'il a vécus aux côtés de Lionel Messi et Luis Suárez au Camp Nou, Neymar a préféré sa période en France.

Lors d'une conversation avec le créateur de contenu Davo Xeneize, rapportée par le journal Sport, Neymar a expliqué pourquoi il considère que ses performances individuelles au Paris Saint-Germain ont été meilleures qu'à Barcelone durant ses quatre saisons sous le maillot blaugrana.

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Neymar a déclaré : « Je sais que les gens se souviennent de mon temps à Barcelone avec le MSN, mais en tant que joueur, je préfère ma période à Paris, où je me suis senti fort, rapide et intelligent. »

À Barcelone, Neymar a formé le légendaire trio offensif MSN avec Messi et Suárez, ce qui a aidé les Catalans à remporter la Ligue des champions en 2015 sous la direction de Luis Enrique.

Ses quatre saisons au club ont également assis son statut de l'un des attaquants les plus créatifs d'Europe, et peut-être le meilleur après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Lors de ce même entretien, Neymar a laissé entendre qu'il souhaitait se consacrer pleinement à autre chose après sa retraite, tout en affirmant qu'il n'aimait pas regarder les matchs de football.