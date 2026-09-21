Il ne baissera pas les bras : Mancini veut regagner la confiance de ceux qui se sentent trahis

Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a affirmé lundi, lors de sa première conférence de presse depuis son retour à la tête de la « Squadra Azzurra », que son objectif était de regagner la confiance de certains et de ramener l'équipe à sa juste place, « en jouant bien et en dominant ».

Mancini a déclaré à Coverciano, où la sélection italienne s'entraîne actuellement en vue de son match de la Ligue des nations de l'UEFA prévu vendredi contre la Belgique : « J'éprouve de la gratitude, je veux regagner la confiance de ceux qui se sentent trahis, je veux gagner. »

L'ancien entraîneur de la sélection saoudienne et de Manchester City a reconnu qu'il comprenait la colère des supporters après les récentes déceptions de l'Italie, qui a manqué les 3 dernières éditions de la Coupe du monde d'affilée, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca.

Mancini estime que la meilleure façon de regagner leur confiance sera d'obtenir de bons résultats.

Il a affirmé : « Si un supporter se sent trahi, il peut être en colère, et cela se comprend. Pour regagner leur confiance, nous devons faire les choses correctement et ramener la sélection nationale à sa place naturelle. »

Mancini s'est montré optimiste quant à son retour et a insisté : « Je suis certain que nous accomplirons quelque chose au cours des quatre prochaines années. Je n'abandonne jamais. »

Il a précisé : « Mon objectif est de bâtir une équipe qui domine les matchs, qui joue bien et qui donne toujours le meilleur d'elle-même. On ne peut pas toujours gagner, mais nous entrerons sur le terrain pour le faire. »

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La nouvelle étape de la sélection italienne sous la direction de Mancini débutera par des matchs officiels, sans disputer le moindre match amical. L'entraîneur juge donc nécessaire d'accélérer le processus de construction de l'équipe afin de « comprendre » rapidement les joueurs dont il dispose.

Mancini a également reconnu son émotion intense au moment de son retour dans la sélection italienne après trois ans, déclarant : « Quand je suis revenu, j'étais très heureux. Nous avons vécu de grands moments ensemble. »

Après avoir affronté la Belgique vendredi à Rome, lors de la première journée du groupe 1 de la Ligue des nations de l'UEFA, l'Italie se déplacera en Turquie le 28 septembre, avant de se mesurer à la France le 2 octobre prochain.

Mancini avait déjà mené la sélection italienne à la victoire lors de l'Euro 2020, avant d'échouer à qualifier la Squadra Azzurra pour la phase finale du Mondial 2022, qu'il a quittée par la suite. Son retour actuel intervient après la démission de Gennaro Gattuso à la suite de l'échec de la qualification pour le Mondial 2026.

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