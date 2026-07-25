Emmanuel Petit, ancien champion du monde avec la France, a adressé un message direct à Jude Bellingham et à son entraîneur José Mourinho, réclamant que le tempérament de leader affiché par la star anglaise lors de la Coupe du monde 2026 soit mis à profit au sein du Real Madrid, aux côtés de Kylian Mbappé.

Petit, auteur du troisième but en finale du Mondial 1998, a demandé à José Mourinho de s'appuyer sur Jude Bellingham et Kylian Mbappé comme véritables leaders du Real Madrid durant la nouvelle saison, affirmant que le club a besoin de reconstruire son identité collective.

Petit a salué le niveau affiché par Bellingham lors de la Coupe du monde 2026, soulignant que la rage et l'ambition qu'il a montrées durant le tournoi doivent se poursuivre avec le Real Madrid.

Le site Goal a rapporté les déclarations de l'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea : « C'est la version de Bellingham que je veux voir sur le terrain. Il a joué comme un lion et a fait preuve d'un tempérament de leader sur le terrain comme en dehors. »

Il a ajouté : « Il a été soumis à une pression énorme, et n'oubliez pas que certains, il y a quelques mois, remettaient en cause sa légitimité à rejoindre la sélection anglaise pour la Coupe du monde. Il avait donc quelque chose à prouver. »

Bellingham a livré un tournoi exceptionnel, terminant la Coupe du monde meilleur buteur parmi les milieux de terrain avec sept buts, un total inédit pour un milieu de terrain sur une seule édition du Mondial.

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Petit a ajouté : « Si j'étais un supporter du Real Madrid, je dirais à Bellingham et Mbappé : "C'est le niveau que nous voulons voir de votre part. Les attentes sont très élevées pour la saison prochaine." »

Il a prédit que Mourinho tiendrait une réunion privée avec le duo, déclarant : « Il leur dira : voilà ce que j'attends de vous, descendez sur le terrain et soyez les leaders de l'équipe. »

Mbappé retrouve son humilité

Petit a également salué la prestation de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde, estimant que le capitaine de l'équipe de France a retrouvé son humilité et son esprit de leader.

Il a déclaré : « Nous avons revu le Mbappé que nous avions connu au début de sa carrière : humble, proche de ses coéquipiers et de son entraîneur, et leader sur le terrain. »

Mbappé a inscrit dix buts pour finir meilleur buteur du Mondial et est également devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, mais Petit a insisté sur le fait que cela relèvera le niveau des attentes à son retour au Real Madrid.

Il a expliqué : « Les supporters du Real Madrid ont vu ce qu'il a fait avec l'équipe de France, et ils attendront de lui qu'il mène l'équipe sur le terrain comme en dehors, à l'image de Cristiano Ronaldo et de nombreuses légendes du club. »

Petit a conclu son propos en affirmant que Mourinho est tenu de bâtir une équipe reposant sur le travail collectif, et non sur des éclairs individuels, ajoutant : « Le Real Madrid ne peut pas toujours compter sur les fulgurances de Mbappé ou de Vinicius. L'Espagne et le Paris Saint-Germain ont prouvé au cours des deux dernières saisons que la force du collectif est plus importante que les individualités, même si vous possédez les meilleurs joueurs. »

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