« Il n'y a pas que le Feyenoord, l'Ajax s'intéresse aussi à Gilberto Mora »

Après Feyenoord, c'est désormais l'Ajax qui est pressenti pour recruter le jeune prodige Gilberto Mora (17 ans). Le tout jeune milieu de terrain du Club Tijuana, qui compte déjà cinq sélections avec le Mexique, ne manque en tout cas pas d'intérêt.

Vendredi, les médias footballistiques mexicains ont révélé que Feyenoord avait observé plusieurs internationaux mexicains, dont Mora.

Selon la branche mexicaine de Marca, Mora serait également dans le viseur de l'Ajax. Dans son pays natal, le milieu offensif est comparé à Pedri.

Il ne sera pas facile pour l'Ajax et Feyenoord de s'attacher les services de Mora. Selon Transfermarkt, il vaut déjà 10 millions d'euros. Il règne toutefois une grande incertitude quant à la durée de son contrat.

Il est possible que le contrat de Mora avec Tijuana expire dès décembre 2026. Naples, l'AC Milan, le Sporting Lisbonne et le FC Porto suivent également sa situation de près.

Auparavant, Mora avait déjà été associé aux géants espagnols que sont le FC Barcelone et le Real Madrid. Si des clubs de cette envergure se manifestent concrètement, la tâche s'annonce pratiquement impossible pour l'Ajax et le Feyenoord.

Malgré son âge, Mora a déjà disputé 49 matchs officiels sous les couleurs de Tijuana. Il y a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives.