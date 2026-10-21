Manchester United a encaissé un nouveau coup dur sur la pelouse de Côme, en Italie, en s'inclinant face à la formation de Cesc Fàbregas sur une défaite écrasante qui a révélé la fragilité du club anglais et la perte de son esprit combatif.

Il n'a fallu que quelques minutes pour que les failles défensives soient mises à nu, et la rencontre s'est muée en cauchemar, aggravant la crise du club et plaçant l'entraîneur Michael Carrick dans une position peu enviable.

Le temps semble s'écouler à vive allure pour cet homme qui a bâti tant de victoires en tant que joueur, mais qui paraît aujourd'hui vaincu sur la ligne de touche, alors que la pression des supporters et de la direction ne cesse de monter.

Une série d'échecs qui ravive de sombres souvenirs

Manchester United n'a plus remporté la moindre victoire depuis sept matchs consécutifs, soit la plus longue disette de succès depuis décembre 2015, lorsque Carrick lui-même portait le maillot du club comme joueur, sous la direction de Louis van Gaal.

Cette série négative place l'actuel entraîneur dans une comparaison impitoyable avec Louis van Gaal, qui avait bénéficié d'un sursis d'environ cinq mois avant son départ, tandis que Carrick, lui, pourrait ne même pas disposer de cinq jours après cette défaite qualifiée de pire que tout ce que le club a connu durant les plus mauvaises périodes du technicien néerlandais.

Le but de Joshua Zirkzee dans le temps additionnel a sauvé l'équipe d'enregistrer sa plus lourde défaite européenne depuis 1994, mais cela n'a pas masqué l'ampleur du désastre : Manchester United a encaissé le premier but après seulement 118 secondes, après avoir déjà concédé un but précoce au bout de 47 secondes à Madrid la semaine dernière, tandis que la première apparition de Matthijs de Ligt, après une absence de 325 jours, a coïncidé avec cette lourde défaite, renforçant le sentiment que la situation échappe à tout contrôle.

Quant à Carrick lui-même, il semblait conscient de ce qui l'attendait : après le troisième but inscrit par Nico Paz pour Côme avant même l'heure de jeu, l'entraîneur s'est effondré et est retourné sur le banc des remplaçants, loin des objectifs des photographes, dans une scène qui reflète l'état de désespoir auquel il est parvenu.

Des changements hasardeux qui aggravent la crise

Carrick ne porte pas à lui seul l'entière responsabilité de ce déclin, car le club l'a privé de recrues essentielles lors du mercato estival, et l'absence d'un second attaquant et d'un nouvel arrière gauche a coûté très cher ces derniers temps.

Pour autant, l'effectif actuel de l'équipe est meilleur que celui qui a terminé la saison dernière à la troisième place, et Carrick s'est trompé dans le choix de sa composition à plusieurs reprises après moins de douze matchs seulement.

L'entraîneur procède à de nombreux changements répétés qui ressemblent à une forme d'abandon implicite : l'utilisation de Bruno Fernandes comme faux attaquant a été la plus récente de ces expérimentations, mais elle n'a pas duré au-delà de la première mi-temps.

La semaine dernière, Fernandes a évolué sur les ailes, et cette semaine il a remplacé Bryan Mbeumo, lequel avait inscrit deux buts en trois matchs précédents comme véritable attaquant de pointe.

Cela a eu un impact négatif sur Youri Tielemans, qui avait fait preuve d'une grande créativité au poste de meneur de jeu face à l'Atlético Madrid et à Leeds lorsqu'il adressait ses passes à Mbeumo, mais cet apport a totalement disparu avec Fernandes. Le capitaine de l'équipe a été remplacé à la 67e minute, et Carrick n'a plus manifesté le moindre intérêt par la suite, la rencontre étant déjà pliée.

Parmi les moments précoces qui ont résumé les erreurs, Dalot a gâché une occasion en or à la deuxième minute après que le ballon eut roulé devant lui de manière des plus alléchantes, puis le but de Côme est survenu sur un simple dégagement : Lucas Da Cunha a transmis le ballon à Nico Paz, tandis que Harry Maguire se tenait à distance de façon incompréhensible, le ballon échappant des mains du gardien.

Noussair Mazraoui s'est frappé les cuisses de rage, et Mason Mount a réprimandé son coéquipier Maguire, pendant que Carrick restait figé à sa place durant les vingt premières minutes avant d'entrer dans une vive discussion avec Matheus Cunha.

Un avenir incertain attend Carrick

Les voix de mécontentement se sont élevées très tôt dans les tribunes, les supporters de United scandant « À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque » après seulement trois minutes de jeu, dernière manifestation en date de la colère qui a accompagné la saison.

Le remplacement de Kobbie Mainoo avait déjà été accueilli par des huées lors du match face à Fulham, et les sifflets avaient également accompagné le match nul à domicile contre Tottenham.

Dans un instant révélateur, les supporters de Côme ont entonné un chant sur l'air de « Tu seras viré demain matin », amenant à se demander s'il s'agissait là de la traduction italienne de ce qui trotte dans la tête des supporters de Manchester United.

United a terminé la première mi-temps sans la moindre frappe cadrée, dans une prestation terne et dénuée de vivacité qui a conduit beaucoup à voir dans cette rencontre le possible coup de grâce porté à l'aventure de Carrick.

L'atmosphère orageuse en Italie est apparue comme un mauvais présage dès le départ, mais la vérité plus profonde réside dans le fait que Manchester United semble parfois vaincu avant même que le ballon ne soit touché.

Désormais, avec une pression grandissante, la question demeure en suspens : Manchester United accordera-t-il une nouvelle chance à son entraîneur, ou l'heure du départ a-t-elle réellement sonné ?



