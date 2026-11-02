José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a soumis son plan initial à une transformation radicale qui a rendu le visage du club merengue totalement différent.

Le Real Madrid a enchaîné 6 victoires consécutives, et seul le Paris Saint-Germain fait mieux à ce chapitre parmi les clubs de l'élite, avec 9 victoires de suite.

Le quotidien Marca a indiqué, dans un article, que Mourinho continue de faire preuve de prudence et ne veut pas trop s'enflammer, affirmant : « Quand on gagne, tout paraît meilleur que ce ne l'est en réalité. »

Mourinho a opéré des changements dans sa composition. Lors des conférences de presse, il a déclaré : « Je ne suis pas un entraîneur têtu », tentant d'expliquer le revirement d'approche entamé depuis que l'AS Rome a inscrit le troisième but au Stade olympique.

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Mourinho a pris des décisions importantes, la plus marquante étant de titulariser Fede Valverde au poste d'arrière droit, au détriment des spécialistes présents dans l'effectif, à savoir Dumfries et Trent Alexander-Arnold.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Cela ne me plaît pas, cela me fait même mal, mais je place l'intérêt de l'équipe avant tout. »

Cette décision a une dimension purement tactique, mais elle comporte aussi un autre aspect, lié au poids de l'entraîneur dans le vestiaire et à l'étendue de son autorité sur les joueurs.

Ce qui, la saison dernière, relevait d'une rébellion de Valverde, lorsqu'il avait déclaré « Je ne suis pas né pour jouer au poste d'arrière », après que Xabi Alonso eut fait appel à lui pour pallier l'absence de Carvajal et Alexander-Arnold, est devenu aujourd'hui l'expression de la disposition du joueur uruguayen à exécuter les demandes de son entraîneur, lui qui dit : « Je suis prêt à jouer à n'importe quel poste que l'entraîneur me demande. »

Parmi les principales raisons expliquant la nette amélioration que connaît actuellement le Real, figure le fait que Mourinho a renoncé au double pivot solide que formaient Valverde et Tchouaméni.

Mourinho a réussi à trouver la formule qui permet aux joueurs talentueux Arda Güler et Bernardo Silva d'alimenter les attaquants en ballons et de leur créer des occasions.

Diomandé prend le dessus sur Vinicius

Cette amélioration collective comporte un autre élément important, mais qui soulève en même temps une interrogation évidente. L'entrée de Diomandé dans la composition confère au Real Madrid un visage plus collectif. Il possède par ailleurs une capacité à faire la différence qui n'a rien à envier à celle de Vinicius Junior, et le surpasse même en matière d'efficacité devant le but : l'Ivoirien a inscrit 4 buts, contre un seul pour la star brésilienne.

De plus, le véritable Marc Cucurella est apparu avec Yan Diomandé devant lui.

À Athènes, Vinicius fera son retour. Mais chacune de ses apparitions s'accompagne désormais d'exigences et d'attentes extrêmement élevées. Il doit reconquérir sa place, prouver sa capacité à être titulaire et confirmer que son éclat individuel ne nuit pas aux performances d'une équipe dont le moteur s'est mis en marche et n'a cessé d'enchaîner les victoires.

C'est une situation inédite pour le joueur portant le numéro 7 au Real Madrid. Son entraîneur lui adresse des messages de soutien, mais la vérité qui s'impose actuellement est que Diomandé est devenu le patron du couloir gauche.

Vinicius Junior doit désormais réagir à cette situation afin de renverser une réalité dans laquelle les cartes maîtresses ne sont plus entre ses mains comme auparavant.

En parallèle de ces mesures, Mourinho a également réintégré Eduardo Camavinga et Endrick dans la rotation et l'activité du groupe, après que les deux joueurs avaient semblé perdre leur place dans ses plans. Les prévisions évoquent la possibilité de changements importants lors du match contre l'AEK Athènes.

Mourinho a déclaré : « Il y a une compréhension mutuelle entre l'entraîneur et les joueurs. Nous en sommes venus à nous comprendre sur des choses que nous ne comprenions pas au début. »

Comme l'a rapporté la radio Cadena SER, les joueurs du Real Madrid ont porté leur entraîneur sur leurs épaules dans le vestiaire du Camp Nou. Les résultats parlent d'eux-mêmes.