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imago-sport-1080800508.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

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« Il n’est pas fiable. Le PSV doit le vendre »

PSV

Aad de Mos a livré lundi, dans une vidéo de l’Eindhovens Dagblad, un jugement sévère sur Ryan Flamingo. Selon l’observateur de PSV, le défenseur polyvalent n’est « pas assez fiable » pour jouer un rôle important dans l’équipe de Peter Bosz.

« On voit que Flamingo n’est pas assez stable. Dans cette période, on ne peut pas se le permettre », estime De Mos, peu impressionné par Flamingo lors des premières semaines de la nouvelle saison. « Dans la relance, ce n’est pas formidable. Défensivement, il faut alors être au top pour pouvoir se maintenir. »

L’ancien entraîneur, notamment du PSV, a surtout vu Flamingo se manquer lors du déplacement gagné 2-1 sur la pelouse d’Excelsior. « Si c’est justement là qu’il y a une faille, comme sur le but. Flamingo est en retard et Widell peut placer sa tête tranquillement », fait référence De Mos au but du 1-1 d’Excelsior peu après la pause, après que Flamingo eut perdu un duel aérien.

De Mos pousse la direction technique du PSV à faire venir rapidement Lutsharel Geertruida au Philips Stadion. « Il est plus avancé que Flamingo, je pense. Et il est aussi international. Attendons de voir s’il s’agira d’un achat ou d’un prêt. »

Flamingo serait, selon certaines informations, dans le viseur de Benfica, qui semble devoir débourser au moins 20 millions d’euros pour le défenseur du PSV. « Je pense qu’il vaut mieux pour lui faire un transfert », glisse De Mos comme conseil gratuit au défenseur de 23 ans, sous contrat jusqu’à mi-2029 à Eindhoven.

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Si Flamingo restait tout simplement au PSV, il pourrait malgré tout encore avoir de la valeur selon De Mos. « Par exemple si, lors des matches européens, tu dois basculer vers une défense à cinq. Ou si tu veux l’utiliser au poste de numéro 6. Il l’a déjà bien fait auparavant au FC Utrecht. »

De Mos conclut néanmoins la vidéo du quotidien régional sur une note critique à l’égard de Flamingo. « Il n’est pas fiable », assène-t-il au sujet du défenseur arrivé en 2024 en provenance du FC Utrecht pour neuf millions d’euros.

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