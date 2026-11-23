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Almugera Kabar a connu des débuts cauchemardesques avec l’équipe première du Borussia Dortmund et a plusieurs fois frôlé le départ. Cet été, le BVB a prêté le joueur de 20 ans au NEC Nimègue, où son passage tourne au désastre.

Almugera Kabar a disputé jusqu’ici 28 matches officiels chez les professionnels. Mais quelque chose semble toujours l’empêcher de lancer véritablement sa carrière à ce niveau.

Le joueur de 20 ans, sacré champion du monde et champion d’Europe avec les moins de 17 ans allemands en 2023, a déjà vécu plusieurs épisodes malheureux. Le premier remonte à fin octobre 2024, lorsqu’il a fait ses débuts en Bundesliga à 18 ans.

Lors de la défaite 2-1 du Borussia Dortmund sur la pelouse du FC Augsbourg, le latéral gauche est entré à la 68e minute. Trois minutes plus tard, il recevait un carton jaune. À la neuvième minute du temps additionnel, il était finalement expulsé pour un second avertissement sur la dernière action du match.

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En janvier suivant, Kabar a connu sa première titularisation avec le BVB. À l’époque, l’hécatombe de blessures chez les joueurs de Dortmund entraînés par Nuri Sahin avait pris des proportions grotesques. Kabar occupait le côté gauche d’une défense à quatre dans laquelle Yannik Lührs, normalement son coéquipier avec les moins de 23 ans du club, formait la charnière centrale avec Julian Ryerson. Après 19 minutes, l’adversaire, Leverkusen, avait déjà marqué trois fois. Kabar était complètement dépassé.

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Almugera Kabar a plusieurs fois frôlé le départ du BVB

Par la suite, sous les ordres de Niko Kovac, successeur de Sahin, Kabar n’a eu droit qu’à 25 minutes avec l’équipe première, réparties sur deux entrées en jeu. Pourtant, le natif de Brême était très convoité à chaque mercato, comme l’avait été Antonios Papadopoulos, entre autres, et a plusieurs fois été proche d’un départ.

Peu après le désastre face à Leverkusen, l’AC Milan aurait notamment manifesté son intérêt. Le BVB a réagi rapidement en offrant à Kabar, en février 2025, son premier contrat professionnel, d’une durée de trois ans. L’été suivant, plusieurs clubs de Bundesliga, d’Italie, de deuxième division anglaise et d’Écosse auraient jeté leur dévolu sur lui. Un transfert au FC Brentford a même failli se concrétiser, pour une indemnité étonnante de 20 millions d’euros.

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Mais, selon les informations disponibles, le Borussia n’aurait autorisé Kabar à partir que s’il acceptait un prêt sans option d’achat. Le fait que le club n’ait pas préféré encaisser l’argent, comme il l’avait fait le même été pour Soumalia Coulibaly et Youssoufa Moukoko, peut être interprété comme une marque de confiance envers Kabar.

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Pourquoi le départ d’Almugera Kabar du BVB vers le HSV a-t-il échoué ?

« Ce n’est pas une situation facile pour moi », constatait-il il y a un an, en novembre, alors qu’il n’avait joué qu’avec l’équipe réserve du BVB. Peu après, il s’est présenté à la visite médicale du HSV. Le prêt a échoué au dernier moment : une légère blessure au genou a été décelée chez Kabar, qui n’aurait probablement pas été suffisamment remis avant la mi-mars.

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Lors du dernier mercato, un premier prêt a finalement pu être conclu pour le joueur, sélectionné cinq fois avec les moins de 20 ans allemands et arrivé à Dortmund en 2019. Le NEC Nimègue, club surprise de l’Eredivisie néerlandaise alors troisième au classement, a obtenu le prêt de Kabar pour un an, apparemment sans option d’achat.

Mais après quelques mois seulement dans la province de Gueldre, dans l’est du pays, le constat s’impose : le « renfort précieux » que le directeur technique de Nimègue, Carlos Aalbers, voyait en Kabar s’est révélé être tout le contraire.

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Almugera Kabar et Nimègue restent loin des attentes

Il serait toutefois injuste d’en faire porter toute la responsabilité à Kabar. Nimègue, qui avait enthousiasmé la saison précédente par son football offensif rafraîchissant sous la direction de Dick Schreuder, réalise jusqu’ici une saison très décevante. Après 13 journées, l’équipe ne compte que trois victoires et occupe la douzième place avec 14 points, à seulement quatre longueurs de la place de barragiste.

À cela se sont ajoutés des problèmes de blessures parfois importants, surtout en début de saison. Pour Kabar, c’était en principe une bonne nouvelle : dès la sixième journée, il comptait déjà quatre apparitions, dont deux titularisations. Le problème, c’est que les choses se passaient plutôt mal pour lui, pour la défense et pour l’ensemble de l’équipe.

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Le point le plus embarrassant pour Kabar, peut-être même de tout son prêt à Nimègue, est survenu quelques jours seulement après sa piètre prestation lors de la défaite 3-0 contre le promu SC Cambuur, match qu’il avait disputé en entier. Pour son entrée en lice en Ligue Europa, après avoir nettement échoué en qualifications pour la Ligue des champions face à Bodö/Glimt (1-3 puis 0-3), Nimègue se déplaçait chez la Juventus Turin.

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« Complètement défaillant » : le désastre d’Almugera Kabar face à la Juventus

Titulaire, Kabar a livré une prestation encore un peu moins convaincante que celle du reste de l’équipe, balayée 5-0. Le score était déjà de 3-0 à la pause et Kabar avait sa part de responsabilité sur deux buts encaissés. En particulier sur le troisième : un tacle mal exécuté a provoqué un penalty et permis à Nick Woltemade de marquer son premier but pour la Vieille Dame.

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Le plus ancien magazine de football néerlandais, Voetbal International, lui a infligé la note de 3 sur 10, de loin la plus mauvaise attribuée à un joueur du NEC. Le journal régional De Gelderlander a écrit : « Ce que Schreuder ne doit surtout pas continuer à faire, c’est aligner Almugera Kabar. Depuis des semaines, le défenseur est le maillon faible du NEC et il n’est pas encore du tout au niveau. Pourtant, Schreuder continue de lui donner une place de titulaire. C’est incompréhensible. » Selon De Telegraaf, Kabar a « complètement failli » face à la Juventus.

L’entraîneur Schreuder en a même rajouté une couche, se laissant aller à critiquer publiquement son joueur prêté. « Pourquoi est-ce que je continue à titulariser Kabar ? Parce que je n’ai pas d’autre choix », a-t-il déclaré, avant de préciser : « Il éprouve de grandes difficultés. Nous le voyons tous. Le garçon vient d’arriver et il doit jouer. En défense, nous ne maîtrisons tout simplement pas encore la situation. »

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Almugera Kabar ne joue quasiment plus depuis le désastre face à la Juventus

Le consultant Gertjan Verbeek, ancien entraîneur de Nuremberg et de Bochum, s’en est alors pris à Schreuder sur ESPN. « C’est dévastateur pour ce joueur. Il n’a d’expérience qu’en troisième division et on le jette maintenant dans le grand bain », a déclaré l’homme de 64 ans. « Sur le premier but, il laisse partir son adversaire, sans recevoir la moindre aide. C’est lié au système de Schreuder. » L’ancien professionnel Kees Luijckx a abondé : « Ce que dit Schreuder est peut-être vrai, mais il ne faut jamais le dire à voix haute. À la place du joueur, je n’aurais pas envie de venir à l’entraînement le lendemain. On se retrouve un peu livré à soi-même. »

Depuis, Schreuder laisse de côté Kabar, gaucher qu’il avait utilisé à droite d’une défense à trois et dont les trois titularisations s’étaient soldées par onze buts encaissés. Il ne lui a accordé qu’une seule autre entrée en jeu, à la deuxième minute du temps additionnel d’un match nul 1-1 contre le Levski Sofia en Ligue Europa. En championnat, Kabar est resté sur le banc sans entrer en jeu lors des neuf derniers matches.

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Cela s’explique d’une part par une concurrence désormais plus forte : Schreuder dispose à nouveau de nettement plus d’options en défense. D’autre part, le club a réagi immédiatement après la prestation de Kabar à Turin : onze jours plus tard seulement, il invitait Mitchel Bakker, ancien joueur de Leverkusen libre depuis la résiliation de son contrat avec l’Atalanta Bergame, à effectuer un essai lors d’un stage de six jours en Espagne.

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Le BVB va-t-il mettre fin prématurément au prêt d’Almugera Kabar ?

Début octobre, le joueur de 26 ans, capable d’occuper les postes de Kabar ainsi que le côté gauche du milieu de terrain, a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Après quatre matches, Bakker a déjà disputé un peu plus de la moitié du temps de jeu accumulé par Kabar. Pour sa première titularisation, lors d’une victoire 3-2 à Utrecht, le premier succès de Nimègue en championnat depuis fin août (!), Bakker a joué 90 minutes et délivré la passe décisive sur l’ouverture du score.

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Dans les circonstances actuelles, l’avenir de Kabar semble très sombre, seulement huit matches et 320 minutes de jeu après le début de son passage aux Pays-Bas. Huit autres rencontres attendent Nimègue d’ici la fin de l’année. Si Kabar continue à être totalement écarté, le BVB devra se demander s’il ne vaut pas mieux mettre fin au prêt avant son terme.

Même dans ce cas, Kabar serait encore très loin de parvenir enfin à s’imposer dans un club, à gagner la confiance de son entourage et à jouer régulièrement. Il ne pourra pas non plus compter là-dessus à Dortmund : le contrat de Ramy Bensebaini, qui expire l’été prochain, pourrait certes ne pas être prolongé, mais au BVB, l’avenir appartient à d’autres, notamment Daniel Svensson, Maximilian Beier et Kaua Prates, recruté récemment à prix d’or.

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Almugera Kabar : sa carrière professionnelle en bref