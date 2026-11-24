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Deux anciens entraîneurs de l'attaquant Carlos Espí ont dévoilé les principales qualités qui ont contribué à son éclosion au Real Madrid, assurant que le courage, la confiance en soi et la capacité à saisir les occasions faisaient partie de ses grandes forces depuis son plus jeune âge.

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L'émission « La Tribu » de Radio Marca a reçu Javi Tur et Vasco Domingo, parmi les tout premiers entraîneurs à avoir encadré Espí, pour évoquer les débuts du jeune attaquant et analyser son niveau actuel avec le club merengue.

L'émergence remarquée de Carlos Espí au Real Madrid constitue l'une des plus belles réussites de José Mourinho en ce début de saison, l'attaquant ayant inscrit 4 buts décisifs en seulement 81 minutes de jeu.

Javi Tur, qui a entraîné Espí pendant deux saisons en catégorie pré-cadets au club de Tavernes, a partagé ses souvenirs du joueur, soulignant son immense courage dès ses premières années.

« Il était toujours avec le ballon, pratiquement depuis sa naissance. Il était jeune, mais il avait beaucoup de courage et une force évidente, et il n'avait peur de rien », a raconté Tur.

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Son premier entraîneur a reconnu la surprise provoquée par le transfert du joueur au Real Madrid, saluant le rôle de sa famille, qui a mené l'opération loin des projecteurs.

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« Personne ne savait rien, la famille a gardé le secret absolu, et ce fut une source de joie, car c'est le meilleur endroit où il pouvait être », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi en louant la capacité de l'attaquant à saisir les occasions qui lui sont offertes : « Dans toutes les équipes où il a joué, il a toujours dépassé les attentes placées en lui. »

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Le jour où Espí a sauvé son entraîneur

De son côté, Vasco Domingo, actuel entraîneur des moins de 19 ans du Real Murcie, est revenu sur un épisode de son passage au club d'Alzira, lorsqu'il avait décidé de faire monter Espí de l'équipe de jeunes C à l'équipe de jeunes B, à une période où son maintien en poste était fortement menacé.

« Je savais qu'une défaite signifiait la fin de mon aventure à Alzira. Nous avons décidé de faire monter Carlos, il a marqué plusieurs buts et a sauvé à la fois l'équipe et le staff technique, puis tous les clubs ont commencé à le suivre », a expliqué Domingo.

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« Ce jour-là, comme le dit Juanjo, le père de Carlos, tout a commencé », a-t-il ajouté.

Domingo a également salué la force mentale de l'attaquant et sa capacité à gérer un faible temps de jeu, avant d'adresser un message aux supporters du Real Madrid.

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« Les supporters du Real Madrid ne connaissent pas encore Carlos à 100 % », a-t-il déclaré.

Peut-il jouer aux côtés de Mbappé ?

Domingo ne voit aucun obstacle à une association entre Espí et Kylian Mbappé en attaque au Real Madrid, assurant que le style du jeune attaquant se marie bien avec celui de la star française.

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« J'aimerais voir Mbappé et Carlos titulaires ensemble. Selon moi, ils peuvent évidemment jouer ensemble », a-t-il affirmé.

Domingo est convaincu que l'entraîneur portugais récompensera les performances du jeune attaquant en le titularisant aux côtés de Mbappé.

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« Quand Carlos a eu des occasions, il les a saisies. Cette chance doit lui être donnée, et je suis certain que Mourinho la lui offrira », a-t-il conclu.