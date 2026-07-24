Il n'a plus besoin d'eux : Postecoglou renvoie quatre joueurs d'Al-Nassr à Riyad

Des rapports de presse saoudiens ont confirmé, ce vendredi, que l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a ordonné de mettre fin à la présence de 4 joueurs au stage de préparation de l'équipe qui se déroule actuellement à Lisbonne, et de les renvoyer à Riyad après l'accomplissement de leur mission avec l'équipe.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a rapporté, en citant des sources bien informées au sein du club d'Al-Nassr, que l'entraîneur australien a décidé de mettre fin à la présence des quatre joueurs de l'équipe des jeunes au stage de préparation de l'équipe.

Le journal a précisé que Postecoglou a informé le staff administratif de renvoyer les joueurs — à savoir Maher Tawachi, Fawaz Machhour, Nawaf Al-Chamri et Fares Youssef — à Riyad, après la fin de la période durant laquelle il a fait appel à eux au stage de Lisbonne, au Portugal.

La décision de l'entraîneur australien est intervenue après que l'effectif de l'équipe a été au complet avec le retour des joueurs internationaux, qui bénéficiaient de congés supplémentaires à la suite de leur participation avec leurs sélections à la Coupe du monde 2026.

Al-Nassr était arrivé au Portugal lundi dernier pour le lancement de la deuxième phase de sa préparation en vue de la nouvelle saison, où l'équipe a disputé son premier match amical mercredi dernier face à l'équipe réserve du club de Benfica, lors d'une rencontre qui s'est jouée sur 60 minutes en deux mi-temps et qui s'est soldée par une défaite d'Al-Nassr sur le score de 2-1, son unique but ayant été inscrit par le milieu de terrain Abdulmalik Al-Jaber à la quatrième minute.

Al-Nassr disputera trois autres matchs amicaux durant son stage, face aux Espagnols de Mérida le 28 juillet courant, aux Portugais d'Estrela Amadora le 1er août prochain, et aux Espagnols d'Almería le 4 du même mois.