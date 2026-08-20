Il n'a pas retenu la leçon : Infantino relance la polémique avec un nouveau projet

Des rapports de presse fiables ont révélé un nouveau projet controversé de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), concernant la possibilité de lancer un tournoi mondial de sélections des moins de 15 ans, avec la participation d'investisseurs du secteur privé.

Cette révélation intervient à un moment où Infantino fait face à des critiques croissantes sur fond d'abandon de son plan visant à créer une société commerciale chargée de vendre une partie des actifs et des activités de la FIFA, dans le cadre d'un projet qui a suscité une vive controverse au sein du football mondial.

Un tournoi inspiré de l'univers du baseball

Selon le journal « The Athletic », Infantino a mené au cours de l'année dernière des discussions avec des investisseurs du secteur privé pour étudier la possibilité de développer et de commercialiser un tournoi ressemblant à une Coupe du monde des sélections des moins de 15 ans, inspiré du célèbre tournoi de « Little League World Series » du baseball.

Le projet proposé était conçu comme un « festival de football pour les jeunes », avec la participation des sélections des 211 pays membres de la FIFA.

Le plan indique que la première édition du tournoi devait se dérouler uniquement pour les garçons, avec des matches plus courts et des compétitions disputées sur des terrains plus petits que d'ordinaire.

Une collaboration potentielle avec la société du propriétaire de Chelsea

Selon les informations rapportées par le journal, le projet a bénéficié d'un soutien potentiel de la société « Eldridge Industries », fondée et présidée par Todd Boehly, président du club de Chelsea et l'un des propriétaires de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers.

Des discussions ont également eu lieu, selon le rapport, avec la chaîne « ESPN », diffuseur historique du tournoi « Little League World Series », dans le but d'organiser l'événement au sein du complexe « Disney World » à Orlando, en Floride.

Le projet envisageait qu'ESPN se charge de la diffusion des matches du tournoi aux États-Unis, en plus de la tenue des cérémonies d'ouverture et de clôture au sein des parcs de loisirs « Disney ».

Le projet présenté au sein de la FIFA avant l'annonce de ses détails

Le projet d'organiser un tournoi de sélections des moins de 15 ans était déjà apparu lors d'une réunion du Conseil de la FIFA en décembre 2025, selon ce qu'a rapporté le journal.

Mais l'aspect qui n'avait pas encore été dévoilé publiquement auparavant concerne la possibilité de commercialiser le tournoi et d'y associer des investisseurs du secteur privé dans son organisation et son développement.

Selon le rapport, ces plans ont été suspendus avant le début de la Coupe du monde en juin, sans qu'il soit clair si le projet a été définitivement annulé ou s'il peut être relancé à l'avenir.

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