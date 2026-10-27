Le Portugais Joao Cancelo, joueur du FC Barcelone, a adressé un message indirect sur les réseaux sociaux, mardi, à la suite des deux dernières défaites du club catalan face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, en s'appuyant sur une chanson porteuse d'un message de confiance en soi et de volonté de surmonter les difficultés.





Cancelo a publié une photo en noir et blanc sur laquelle il apparaît de dos, accompagnée de la chanson « Yo creo en mí » (Je crois en moi) du chanteur El Arminio, dont les paroles tournent autour de la résistance face aux crises, du relèvement après la chute et de la foi en ses propres capacités malgré la pression.

Le latéral portugais n'a assorti sa publication d'aucun commentaire écrit, se contentant de la photo et de la chanson, dans un message qui a semblé refléter sa volonté d'affirmer la force de sa personnalité et sa capacité à traverser les périodes difficiles, au milieu des récents résultats subis par le Barça.

Ce n'était pas la première fois que Cancelo utilisait ses comptes sur les réseaux sociaux pour répondre aux critiques, puisqu'il avait déjà publié un message cinglant après la rencontre entre le Barça et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, au cours duquel il avait défendu la difficulté de rivaliser au plus haut niveau, compte tenu de la pression que subissent les joueurs.

Cancelo avait alors écrit : « Tout le monde dans les tribunes est un expert, et j'aimerais les voir descendre sur le terrain et supporter la pression », en accompagnant son message de la chanson « They Don't Care About Us » du chanteur américain Michael Jackson.

Le dernier message de Cancelo reflète son attachement à un discours de confiance en soi et de résistance face aux critiques, alors que le Barça cherche à surmonter ses deux dernières défaites et à retrouver son équilibre, après les faux pas concédés face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.