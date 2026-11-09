Il montre son fort caractère : Bellingham répond à la provocation de Valence au sujet du Ballon d'Or

Jude Bellingham a dévoilé un aspect de son caractère tranchant lors de la confrontation entre le Real Madrid et Valence au stade de Mestalla, après être entré dans une altercation verbale avec le duo des locaux Pablo Mavio et Pepelu, sur fond de propos ironiques visant à le provoquer au sujet du Ballon d'Or.

Le journal Marca a précisé : « Jude Bellingham est un footballeur fougueux qui n'hésite pas à affronter les différents duels pouvant survenir sur le terrain. Lors du match de Mestalla, où la tension est généralement palpable, le joueur anglais a été l'un des éléments les plus en vue, et il a montré le caractère nécessaire pour répondre aux différentes provocations auxquelles il a fait face durant la rencontre. »

Et de poursuivre : « Dans l'une de ces séquences, captée par les caméras de l'émission "El Día Después" sur la chaîne Movistar, Bellingham a répondu à Mavio et Pepelu au sujet de ce qui pouvait être une plaisanterie malveillante à propos du Ballon d'Or, leur lançant : "Le Ballon d'Or ? Je me moque du Ballon d'Or, est-ce que c'est vous qui le remettez ?" »

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Le Real Madrid a poursuivi sa série de victoires au stade de Mestalla, et Bellingham a de nouveau été l'un des éléments les plus en vue de la formation madrilène, tandis que les moqueries des supporters de Valence au sujet des distinctions individuelles se sont étendues à Kylian Mbappé, visé par les supporters avec le chant : « Ballon de plage ! Mbappé, ballon de plage ! »

L'attaquant français a accueilli le chant avec un sourire ironique, signe de son interaction avec les provocations des tribunes, alors que Bellingham avait choisi de répondre directement à Mavio et Pepelu.

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