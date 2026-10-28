Avant le déplacement de son Chelsea FC sur le terrain du Liverpool FC, à Anfield Road, Alonso a fait l’éloge de Wirtz, avec qui il avait connu le succès en Bundesliga au Bayer Leverkusen.

« Je ne peux parler que de la période que j’ai passée avec Flo au Bayer Leverkusen », a déclaré Alonso, avant d’expliquer : « Si je suis ici aujourd’hui, c’est en grande partie grâce au temps que j’ai passé avec lui à Leverkusen. »

Alonso a travaillé avec Wirtz au Bayer Leverkusen de 2022 à 2025. L’Espagnol a transformé une équipe du bas de tableau en celle qui a remporté le championnat d’Allemagne 2023/24 sans perdre un match, ainsi que la Coupe d’Allemagne. Wirtz était la pièce maîtresse de son onze au milieu offensif.

En 2025, les deux hommes ont quitté la ville des couleurs. Alonso a succédé à Ancelotti dans son ancien club, le Real Madrid, mais y a été licencié peu après et se trouve désormais sur le banc de Chelsea. Wirtz, lui, a rejoint Liverpool contre une indemnité de transfert de 125 millions d’euros. Là-bas, il n’a pas répondu aux grandes attentes placées en lui et a essuyé plusieurs critiques. Mais sa forme s’est améliorée récemment.

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Alonso l’a couvert d’éloges : « C’était un joueur particulier, qui m’a aidé dans tant de domaines. J’ai beaucoup appris de lui et je continue de le suivre maintenant qu’il est à Liverpool. Nous savons tous que franchir une nouvelle étape est toujours intéressant, et il progresse de plus en plus. »

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Wirtz a inscrit quatre buts ou passes décisives lors des quatre derniers matches. Dimanche, il a provoqué l’ouverture du score des Reds d’une frappe déviée face à Brighton & Hove Albion, si performant ces derniers temps (2-0). Il s’est toutefois ensuite tordu la cheville et a dû être remplacé après un peu plus d’une heure de jeu. Après être sorti du terrain en boitant, il s’est montré plutôt rassurant. Sur Sky, l’international allemand a expliqué : « Nous n’avons pas encore fait d’examens. Je pense que ce n’est pas trop grave. Je me suis tordu la cheville de temps en temps ces dernières semaines. Il faut que je règle ça. »

On ne sait pas encore s’il pourra jouer mercredi lors de ses retrouvailles avec Alonso, au troisième tour de la Carabao Cup. Selon l’entraîneur Andoni Iraola, cela ne semble certes « pas être quelque chose de grave », mais il a ajouté : « Nous jouons tous les trois jours. Nous devons donc voir comment il va. »