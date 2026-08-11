Lamine Yamal se prépare à retrouver les entraînements du Barça demain, mercredi 12 août, à l'issue des vacances qu'il a passées en Colombie.

Le joueur âgé de 19 ans a passé une partie de ses vacances entre la ville de Carthagène, les îles du Rosaire et la ville de Medellín, et il est apparu lors de sa visite du quartier de la Comuna 13 vêtu du maillot de la sélection colombienne.

Mais après son retour à Barcelone, Yamal a appris le séisme dévastateur qui a frappé la Colombie lundi, d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter.

Yamal a tenu à adresser un message de soutien, via les réseaux sociaux, aux proches des victimes et aux personnes touchées par la catastrophe.

L'ailier du Barça a écrit dans une story sur son compte Instagram : « Nos meilleurs vœux et nos prières pour le peuple colombien ».

حساب لامين يامال في إنستجرام

Le séisme a causé d'importants dégâts dans plusieurs villes, parmi lesquelles Cali, Pereira et Manizales, tandis que le bilan des décès est monté à 224 personnes et que plus de 1 000 autres ont été blessées, jusqu'à l'après-midi de mardi.

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