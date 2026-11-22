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Les remontées au score font partie de l'ADN du Real Madrid, et ses supporters ont la ferme conviction qu'un but inscrit au bon moment peut sauver un mauvais match.

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D'où la frustration que laissent les tentatives de remontée au score lorsqu'on compte sur elles et qu'elles ne se concrétisent jamais.

Selon le journal Sport, 6 des 15 victoires du Real Madrid cette saison se sont décidées à partir de la 85e minute.

Lors de 4 de ces matchs, c'est un remplaçant qui a inscrit le but de la victoire pour les Merengue, tandis que lors des deux autres, la passe décisive est elle aussi venue du banc.

Face au Celta Vigo, José Mourinho a lancé toutes ses armes offensives sur la pelouse. À la 79e minute, alors que le score était de 1-1, il a sorti Camavinga et fait entrer simultanément Mbappé, Vinícius, Endrick et Carlos Espí.

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C'est le dernier entré en jeu qui a fait la différence. Six minutes plus tard, Radu a repoussé une tête d'Espí sur un centre de Vinícius, mais Espí a été le plus prompt sur le ballon renvoyé et l'a logé au fond des filets.

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Peu de joueurs connaissent mieux que lui les exigences de ces dernières minutes. L'ancien attaquant de Levante a inscrit 4 buts en 63 minutes disputées avec le Real Madrid, soit un but toutes les 15 minutes et 45 secondes. Un rythme difficile à tenir, même pour lui.

Jusqu'à samedi dernier, le Real Madrid réservait ces fins de match à suspense à ses déplacements. Mais après la trêve, le recours aux solutions d'urgence s'est étendu au Santiago-Bernabéu, où les Madrilènes bouclaient jusque-là un grand nombre de leurs rencontres avec davantage d'autorité et de maîtrise.

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Les cinq matchs précédents se répartissent entre l'Espanyol, Elche, la Roma, le FC Barcelone et l'AEK Athènes.

L'équipe de José Mourinho a remporté 15 des 17 rencontres officielles qu'elle a disputées cette saison, avec 11 victoires en Liga et 4 en Ligue des champions. Dans 6 de ces victoires, soit 40 %, le but décisif est tombé à la 85e minute ou plus tard.

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Espí a inscrit son premier but le jour même de ses débuts. Au stade de Cornellà-El Prat, à la 90e minute précisément, il a profité d'un ballon dégagé par la défense de l'Espanyol devant Mbappé.

À Elche, Espí s'est chargé de sauver un match dans lequel le Real Madrid menait 2-0 à la pause, avant que les locaux ne parviennent à égaliser à la 83e minute. Cette fois, c'est Mbappé lui-même qui lui a servi le ballon, qu'il a envoyé au fond des filets à la 91e minute.

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Avec son but face au Celta Vigo, Espí a porté son total à 3 réalisations en Liga, et ses trois buts ont tous transformé un nul en victoire. Sur les 33 points récoltés par le Real Madrid, 6 portent sa signature.

Trop d'yeux rivés sur la montre

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À Rome, Mourinho gardait sur le banc jusqu'au joueur qui a tiré les trois corners à l'origine de la remontée.

Alors que le Real Madrid était mené 1-3, Güler a déposé le ballon sur la tête d'Endrick, avant qu'Espí ne reprenne le ballon repoussé par le gardien Gollini. Sur le but suivant, la tête du Brésilien a fini directement au fond des filets, dès la première tentative.

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Le centre transformé par Rüdiger pour le 4-3 à la 90e minute est lui aussi venu du pied du Turc.

Les trois corners portaient la même signature, même si l'UEFA n'a crédité Güler que de deux passes décisives. Güler, Endrick et Espí avaient commencé cette soirée sur le banc, aux côtés de Mourinho.

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Un but toutes les 15 minutes

Au Camp Nou, ce n'est pas un changement qui a fait la différence, mais une parade du gardien. Lunin a repoussé une tête de Gerard Martín qui aurait pu donner l'avantage au FC Barcelone.

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Mourinho a effectué un changement à la 80e minute, en faisant entrer Camavinga à la place de Bernardo Silva. Sept minutes plus tard, le Français a pris de vitesse Cubarsí avant de servir Mbappé, auteur du but du 2-1.

À Athènes, le joueur que l'entraîneur avait gardé sur le banc était Fede Valverde. Entré à la 67e minute, l'Uruguayen a fait basculer la rencontre d'une frappe puissante du pied droit depuis l'extérieur de la surface à la 92e minute, alors que l'AEK Athènes avait mené à deux reprises.

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Sur ces six victoires arrachées dans les derniers instants, Espí a été décisif à trois reprises et Valverde une fois. Lors des deux autres, ce sont Güler et Camavinga qui ont délivré la passe décisive.

L'équipe a également dû surveiller la montre lors de deux autres soirées. Face à Villarreal, Diomande a marqué à la 62e minute, puis l'expulsion de Vinícius Júnior a contraint le Real Madrid à défendre son avantage 1-0 à dix.

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Contre l'Inter Milan, le Real Madrid menait déjà 2-0 à la 23e minute, mais Carlos Augusto a réduit l'écart à 2-1 à la 76e minute, laissant le premier match de l'équipe dans la compétition européenne indécis jusqu'au coup de sifflet final.

Huit des 15 victoires de l'équipe de José Mourinho ont été obtenues avec un seul but d'écart.

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9 buts venus du banc

Les remplaçants ont inscrit 9 des 46 buts officiels du Real Madrid, soit près d'un but sur cinq.

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Cinq d'entre eux ont été marqués en Liga. Aux trois buts d'Espí s'ajoutent celui de Güler face à Malaga, qui a conclu la victoire 4-0, et celui de Rüdiger lors de la défaite dans le derby madrilène.

En Ligue des champions, les remplaçants ont inscrit 4 buts en 4 journées, à raison d'un but par joueur : Espí et Endrick contre la Roma, Yan Diomande contre Leipzig et Valverde sur la pelouse de l'AEK Athènes.

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En Liga, seuls Alavés et le FC Séville, avec 6 buts chacun, devancent le Real Madrid au nombre de buts inscrits par des remplaçants.

Les Madrilènes sont à égalité avec le FC Barcelone et Villarreal, chacune de ces équipes ayant marqué 5 buts par l'intermédiaire de ses remplaçants.

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À l'échelle des cinq grands championnats européens, le Paris Saint-Germain et Leipzig sont en tête, avec 9 buts chacun.

En Ligue des champions, seul Côme, dont les remplaçants ont inscrit 5 buts, fait mieux que les quatre buts des remplaçants du Real Madrid. Le FC Barcelone, Arsenal et Liverpool comptent chacun deux buts marqués par des joueurs entrés en cours de jeu.

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Mais si l'on additionne buts et passes décisives, Mourinho est en tête. Les joueurs qu'il a lancés depuis le banc ont inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 4 matchs européens.