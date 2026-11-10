Le docteur Niko Mihič, superviseur médical de l'équipe première du Real Madrid, a lancé un avertissement au ton ferme concernant les pressions croissantes auxquelles sont exposés les footballeurs en raison de l'enchaînement des matches, soulignant que la santé des joueurs doit primer sur les intérêts compétitifs, dans un contexte marqué par l'absence de périodes de repos suffisantes et l'augmentation des risques de blessures.

Dans des déclarations au quotidien espagnol « AS », en marge du quinzième congrès mondial de médecine du sport accueilli par le stade Santiago-Bernabéu, Mihič a appelé à revoir le calendrier des matches et à accorder aux joueurs des périodes de repos plus longues, avertissant que la persistance de la situation actuelle menace leur intégrité physique.

« Si c'étaient des chevaux de course, on nous accuserait de maltraitance »

Le médecin croate a eu recours à une comparaison frappante pour décrire l'ampleur de la pression qui pèse sur les joueurs, déclarant : « Je l'ai dit plusieurs fois déjà, si nos joueurs étaient des chevaux de course, il y aurait des protestations et des accusations de maltraitance animale pour les avoir contraints à courir en permanence. »

Et d'ajouter : « Mais ici, personne ne proteste, un match puis un autre match, et des matches qui s'accumulent les uns sur les autres, sans que personne ne s'interroge sur l'état du joueur. »

Mihič a insisté sur la nécessité de changer cette culture, déclarant : « Il faut accroître la prise de conscience et donner la priorité à la santé de l'athlète au détriment de la compétition, en réduisant le nombre de matches et en accordant aux joueurs des périodes de repos plus longues. Il faut donner du pouvoir au joueur et lui accorder un rôle plus important, car notre sport repose essentiellement sur la santé du joueur, c'est pourquoi la santé doit être placée au-dessus de la compétition. »

Une mise en garde contre les blessures des ligaments croisés

Le superviseur médical du Real Madrid a abordé la hausse notable des blessures du ligament croisé antérieur, estimant que la densité des matches constitue l'un des facteurs qui exposent les joueurs à des risques plus importants.

Il a déclaré : « Jamais les joueurs n'ont disputé un aussi grand nombre de matches qu'actuellement, et ils sont par conséquent exposés à des risques plus importants. »

Il a également évoqué un écart médical qui continue de soulever des interrogations, expliquant que les femmes subissent des blessures du ligament croisé antérieur à un taux atteignant jusqu'à huit fois celui des hommes, bien que les médecins ne soient toujours pas parvenus à une explication claire de cette différence.

De nouvelles techniques pour protéger les joueurs et prolonger leur carrière

Dans un autre registre, Mihič a révélé l'évolution des recherches relatives aux chocs répétés à la tête dans le football, indiquant que les fédérations internationale et européenne étudient ce que l'on appelle les événements provoquant une commotion ou les commotions partielles.

Il a expliqué que les techniques modernes, y compris les marqueurs des lésions cérébrales dans le sang et les appareils portables d'électroencéphalographie, pourraient aider à diagnostiquer les blessures de manière plus précise et à protéger les joueurs.

Il a par ailleurs affirmé que les progrès de la médecine ont contribué à prolonger les carrières sportives, citant Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lionel Messi et Novak Djokovic, précisant que les avancées de la chirurgie et du traitement des blessures permettent aux athlètes de revenir plus rapidement et de continuer à concourir jusqu'à des âges auparavant considérés comme très avancés.

Il a conclu ses propos en soulignant l'importance de personnaliser le suivi nutritionnel de chaque joueur selon ses besoins, révélant que le Real Madrid utilise l'analyse de l'ADN à partir d'échantillons de salive pour déterminer les besoins des joueurs en glucides et en fer, ainsi que le moment le plus approprié pour les consommer.