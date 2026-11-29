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Enzo Maresca a exprimé sa profonde frustration envers les arbitres après le spectaculaire match nul 2-2 de Manchester City contre Arsenal. L’entraîneur italien estime que plusieurs décisions controversées, notamment une main non sanctionnée et un contact avec son gardien, ont privé son équipe d’une victoire cruciale.

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Maresca attend des excuses du PGMOL

Maresca est resté sous le choc après plusieurs décisions arbitrales défavorables à son équipe lors du match nul à l’Emirates Stadium. L’ancien entraîneur de Leicester City a particulièrement déploré une main en fin de rencontre et un contact avec Gianluigi Donnarumma qui a débouché sur un but d’Arsenal. « Il faut attendre les excuses. Si vous vous souvenez du match contre Manchester United, ils se sont excusés. Nous allons voir s’ils s’excusent auprès de nous », a déclaré Maresca à Sky Sports Premier League.

L’Italien est convaincu que les décisions arbitrales ont récemment joué en défaveur des champions en titre. Il a ajouté : « Malheureusement, lors des trois ou quatre derniers matches de Premier League, nous n’avons pas eu de chance avec les décisions. Ce soir, je pense au carton rouge concernant Doku, à la main à la fin. Mais c’est un manque de chance. »

« Je me souviens du match contre Brighton. Comme je l’ai dit il y a deux jours en conférence de presse, je n’avais jamais vu une double main comme celle de Dunk sans penalty. Nous traversons une mauvaise période en matière de chance avec l’arbitre et ses décisions. Espérons que nous aurons plus de chance à l’avenir », a-t-il expliqué aux médias après la rencontre.

Des questions sur le contact entre Gabriel et Donnarumma

L’un des moments les plus débattus du match concerne la deuxième égalisation d’Arsenal, sur laquelle Gabriel Magalhaes semble entrer en contact avec Donnarumma. Maresca s’est interrogé sur la régularité du placement du défenseur et du contact avec son gardien lors de cette phase arrêtée.

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« On peut toujours faire mieux, mais le coude, je crois que c’est celui de Gabriel, est derrière la nuque. Il faut savoir s’ils peuvent toucher le gardien ou non. C’est compliqué. Et bien sûr, on peut toujours faire mieux. Aujourd’hui, il vaut mieux penser à notre performance et ne pas parler de l’arbitre. Ce soir, il serait très facile de parler de l’arbitre », a déclaré Maresca.

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Une main controversée à l’Emirates Stadium

La tension est montée dans les derniers instants de la rencontre, lorsque Manchester City a réclamé un penalty. Maresca a révélé avoir demandé à l’arbitre pourquoi il n’avait pas sifflé cette main. L’explication reçue ne l’a guère apaisé : selon lui, parler d’une « position naturelle » ne tenait pas compte de l’action ni de la hauteur des bras du joueur.

« J’ai interrogé l’arbitre à ce sujet. Il m’a dit que c’était une position normale. Je lui ai répondu : non, c’est une position normale pour un gardien, pas pour un attaquant ! », a raconté Maresca. Le milieu de terrain Elliot Anderson a exprimé la même stupéfaction devant l’absence de coup de sifflet .

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Des progrès malgré la frustration

Malgré sa colère contre l’arbitrage, Maresca a insisté sur le fait que la performance de son équipe de Manchester City, en pleine évolution, constituait un grand pas en avant. Il a rappelé à ses détracteurs que le club traversait une période de transition après le départ de Pep Guardiola et qu’une part importante de l’effectif avait changé pendant l’été.

« Les gens pensent encore que Pep est là et oublient qu’il y a un nouvel entraîneur et que 50 % de l’effectif est composé de nouveaux joueurs. Il faut suivre un processus, il faut du temps. Si nous gagnons en régularité, je pense que nous pourrons être compétitifs dans toutes les compétitions, mais la régularité demande du temps. Ce n’est pas une question de quatre, cinq, six ou sept mois », a conclu Maresca.