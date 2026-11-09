Il est tombé dans le piège : une note choc pour Raphinha malgré le retour du Barça

Le Barça a renversé la table face à l'Atlético Madrid pour signer une précieuse victoire 2-1 sur la pelouse du Metropolitano, dimanche soir, après que Fermín López a inscrit un doublé, permettant au club catalan de conserver la tête de la Liga.

Mais Raphinha a vécu une soirée frustrante face à l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone, puisqu'il a eu du mal à laisser son empreinte offensive, les défenseurs de l'Atlético ayant réussi à limiter son influence et à contenir sa dangerosité.

Le site Sports Mole a rapporté que Raphinha a reçu une note négative dans la plupart des médias espagnols, deux journaux lui ayant attribué la note de 5 sur 10, tandis qu'un autre média lui a accordé 6 sur 10, tout en saluant son pressing sur l'adversaire et ses efforts sur le terrain.

Le journal El Nacional figure parmi les plus critiques envers Raphinha, lui ayant attribué 5 sur 10, en raison de sa disparition au cours de la rencontre.

De son côté, le journal El Desmarque a attribué au joueur brésilien la même note, 5 sur 10, mais a salué ses contributions sans ballon et a mis en lumière l'importance de son pressing dans l'amélioration qu'a connue le jeu du Barça lors de la seconde période.

Quant au journal La Vanguardia, il s'est montré un peu plus indulgent, attribuant à Raphinha 6 sur 10 et qualifiant sa prestation de « bridée ».

Il a estimé que l'Atlético Madrid a réussi à défendre face à l'ailier brésilien, à limiter sa participation au jeu et à l'empêcher de créer une menace offensive décisive.

Le journal Mundo Deportivo a décrit la prestation de Raphinha comme décousue, soulignant qu'il est tombé dans le piège de l'Atlético après s'être éloigné vers les zones encombrées du milieu de terrain, au lieu de chercher les espaces sur les côtés.

Le journal a néanmoins insisté sur le fait que les efforts et l'engagement de Raphinha ne faisaient pas l'objet du moindre doute.

Dans le même esprit, la plateforme Comunitea, spécialisée dans l'actualité du Barça, a qualifié la prestation du joueur de largement terne.

De son côté, la plateforme Barça Universal lui a attribué 6,5 sur 10, soulignant ses difficultés à peser sur le cours du match face à l'organisation défensive de l'Atlético Madrid.

Malgré les critiques, il n'existe aucune raison notable pour que le Barça éprouve une inquiétude exagérée au sujet du niveau de Raphinha, sur la base d'une seule soirée frustrante.

Le joueur brésilien a en effet réalisé un début exceptionnel lors de la saison actuelle 2026-2027, après avoir inscrit 19 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs disputés en Liga et en Ligue des champions.