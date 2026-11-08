Ander Barrenetxea, l'ailier de la Real Sociedad, a été contraint de quitter la rencontre de son équipe face au Rayo Vallecano, en raison de douleurs à la cuisse, ce qui fait planer le doute sur sa participation avec la sélection espagnole.

Le journal Sport a rapporté que Barrenetxea a suscité l'inquiétude, après avoir été contraint de quitter la pelouse à la 70e minute en raison de douleurs à la cuisse.

L'ailier espagnol a ressenti le problème alors qu'il courait, sans aucune pression de l'adversaire. Il a aussitôt porté la main à la zone touchée et a compris qu'il n'était pas en mesure de poursuivre le jeu.

L'image la plus inquiétante est survenue au moment de sa sortie du terrain, Barrenetxea quittant la pelouse en larmes, accompagné des membres du staff médical de la Real Sociedad, qui ont tenté de le réconforter sur la ligne de touche.

Oyarzabal est entré à sa place, tandis que Barrenetxea attend de passer les examens médicaux qui détermineront la gravité de la blessure. Cette possibilité d'absence survient à un très mauvais moment pour Barrenetxea, âgé de 24 ans.

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, avait convoqué Barrenetxea pour disputer les deux prochaines confrontations face à la République tchèque et à l'Angleterre en Ligue des nations.

Barrenetxea devait rejoindre le rassemblement de la sélection espagnole demain, lundi, mais sa participation est désormais remise en question, dans l'attente du diagnostic médical.

L'entraîneur de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, a exprimé ses regrets, déclarant : « Il a connu une grande malchance. Barrenetxea traverse une bonne période. Il s'est blessé, mais nous ne connaissons pas encore la nature de sa blessure. »

La malchance vient de nouveau se mettre en travers du chemin de Barrenetxea. Le joueur de la Real Sociedad avait connu un gros contretemps la saison dernière, lorsqu'une blessure aux adducteurs, contractée lors du match face à Gérone disputé au stade de Montilivi à la mi-mai, l'avait privé de la possibilité de participer à la Coupe du monde.

Barrenetxea figurait alors sur la liste préliminaire établie par De la Fuente, et il avait une chance de se retrouver dans la liste définitive, notamment au regard des problèmes physiques dont souffraient d'autres joueurs occupant les postes de côté. Mais cette blessure a finalement entraîné la perte de sa chance de participer au tournoi international.

Et aujourd'hui, après avoir retrouvé sa place et son importance au sein de l'équipe, et être revenu dans les plans de la sélection espagnole, un nouveau problème physique est apparu, menaçant de l'écarter de la liste.

Lors de la rencontre face au Rayo Vallecano, Barrenetxea avait directement contribué au résultat, après avoir délivré la passe décisive sur le but de l'ouverture du score de son équipe, inscrit par Oskarsson à la première minute.

La Real Sociedad attend de connaître dès que possible la gravité des douleurs dont souffre le joueur, afin de déterminer la durée de son absence, tandis que la sélection espagnole surveille l'évolution de l'état de l'un des joueurs de côté qu'elle a convoqués dans sa liste.