« Il est parfaitement logique que le sélectionneur Ronald Koeman emmène l'attaquant Wout Weghorst au Mondial. »

La sélection de Wout Weghorst pour la Coupe du monde avec les Oranje surprend plus d’un observateur. Vendredi, dans la rubrique « Kick-Off » du journal De Telegraaf, Mike Verweij a exprimé sans détour son opinion sur l’attaquant très controversé de l’Ajax et des Oranje.

« Quand on voit toute la haine dont Wout Weghorst fait l'objet... », commence Verweij, perplexe. « Pas besoin d'être un génie pour voir que Wout Weghorst n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière. »

« Mais il est tout à fait logique que Ronald Koeman l’emmène », analyse l’observateur de l’équipe nationale, justifiant le choix du sélectionneur pour l’attaquant de l’Ajax. « C’est un profil de buteur rare, avec ses 1,97 m, idéal pour être lancé en fin de match. »

Son collègue Valentijn Driessen se montre beaucoup plus critique : « Il n’est pas adroit dans le jeu de tête, surtout en attaque. Mais il peut créer du mouvement. »

« Il marque pourtant de la tête. Je l’ai vu claquer un but fantastique sur un centre d’Anton Gaaei », rappelle aussitôt Verweij. « J’ai vérifié : Memphis Depay est impliqué dans un but toutes les 80 minutes avec les Oranje, et il a marqué et fait beaucoup plus d’assistances. Donc, en réalité, ce n’est pas tout à fait comparable. »

« Mais Weghorst est impliqué dans un but de l’équipe nationale néerlandaise toutes les 100 minutes : 14 buts en 51 sélections, principalement en tant que remplaçant, plus 3 passes décisives », souligne Verweij, impressionné par les statistiques que l’imposant attaquant peut présenter.

C’est aussi un joueur capable d’accepter le banc sans broncher, puis de se donner à fond le lendemain à l’entraînement avec les remplaçants. Pour moi, c’est un choix évident », insiste l’expert de la sélection orange. « Il n’est pas au meilleur de sa forme, c’est vrai. Mais ce n’est peut-être pas nécessaire quand on participe à toute la préparation d’un tournoi. »