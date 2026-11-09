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Thomas Tuchel s’est officiellement exprimé sur le débat naissant autour du poste de gardien titulaire de l’Angleterre, affichant clairement sa confiance en Jordan Pickford. Le gardien expérimenté d’Everton fait face à une nouvelle concurrence en la personne de James Trafford, alors que l’Angleterre se prépare à des rencontres de Ligue des nations à fort enjeu.

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Tuchel confirme Pickford comme gardien numéro 1

Tuchel a tenu à clarifier la hiérarchie au sein de la sélection anglaise, confirmant que Pickford reste le gardien numéro 1 incontesté de l’Angleterre. Titulaire depuis que Gareth Southgate lui a confié ce rôle avant la Coupe du monde 2018 en Russie, le gardien d’Everton, qui compte 93 sélections, est un pilier de l’équipe nationale. Toutefois, l’émergence récente de Trafford a soulevé des questions sur une éventuelle transition sous la direction du nouveau staff technique.

Interrogé sur la concurrence entre ses gardiens, Tuchel a précisé sa position dans des propos rapportés par ESPN. « Non, c’est bien lui. Mais rien n’a changé. La concurrence existe aussi à ce poste, comme pour les joueurs de champ », a-t-il expliqué.

La Ligue des nations comme banc d’essai

Le sélectionneur de l’Angleterre souhaite profiter de la Ligue des nations pour étoffer ses options, alors que des matches importants contre la Croatie et l’Espagne se profilent. Lors des précédentes rencontres de l’Angleterre, Trafford a débuté les deux premiers matches, une défaite 3-2 contre l’Espagne et une victoire 2-0 face à la République tchèque. Pickford a ensuite pris le relais pour les rencontres restantes, sans encaisser de but lors du large succès 7-0 contre la Croatie et de la victoire 3-0 face aux Tchèques.

Tuchel a défendu cette rotation, qu’il juge nécessaire à l’évolution de l’équipe. « Nous avons donc aligné James contre l’Espagne. Nous nous sommes demandé : “Est-ce juste pour James Trafford de l’envoyer d’emblée face à l’Espagne ?” Mais je pense que c’est exactement ce dont nous avons besoin, parce que que se passe-t-il si Jordan Pickford se blesse ? Que se passe-t-il s’il n’est pas disponible ? Il vaut donc mieux faire l’essai. Jordan le sait. Il sait que nous voulons utiliser la Ligue des nations précisément pour cela. Mais pour le moment, rien n’a changé. Pour le moment, il est le numéro 1 et il ressent simplement un peu de concurrence, ce qui est une bonne chose pour lui. »

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Le professionnalisme au sein du groupe des gardiens

Selon le sélectionneur, la réaction de Pickford à cette rotation a été exemplaire. Le gardien de 32 ans affiche une forme impressionnante en club, avec 13 apparitions toutes compétitions confondues pour Everton cette saison. Il n’a encaissé que 11 buts et a gardé sa cage inviolée à six reprises, contribuant à la sixième place de son équipe en Premier League, avec 16 points après 10 matches.

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« J’ai été très impressionné et un peu surpris par sa réaction lorsque nous lui avons parlé, a ajouté Tuchel. Je pensais que l’idée lui plairait moins qu’il ne l’a montré, parce qu’il a dit qu’il comprenait tout à fait. Il m’a beaucoup impressionné la dernière fois. Nous lui avons parlé, la conversation a été très courte. Elle a été très positive. Il a dit : “Oui, faisons ça, Traff le mérite et je vais le pousser.” Et il n’a pas changé du tout. S’il a changé, c’est même en mieux : il a poussé Traff, il l’a mis en confiance. C’était donc très impressionnant, il a très bien géré la situation. »

Cap sur des rencontres à fort enjeu

L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe 3 de la Ligue des nations avec neuf points, à trois longueurs de l’Espagne, leader du groupe, qui a remporté tous ses matches et déjà assuré sa place en quarts de finale.

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Pendant la trêve internationale en cours, l’Angleterre recevra la Croatie au stade de Wembley jeudi, avant de se déplacer au stade Metropolitano pour affronter l’Espagne, vainqueur de la Coupe du monde, le 15 novembre.