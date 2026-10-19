À moins d'une semaine du Clasico tant attendu, la tension autour de la plus grande affiche du football espagnol est montée à son paroxysme, avec des déclarations incendiaires qui ont mis le Real Madrid sur le banc des accusés et remis directement en question sa capacité à rivaliser avec le Barça.

Les deux rivaux historiques abordent la semaine du Clasico avec des états d'esprit totalement différents, bien que tout les sépare à égalité sur le papier. Après la large victoire du Barça face au Real Betis (5-2) et la démonstration du Real Madrid contre Séville (4-1), les deux équipes partagent la tête du classement avec six points d'avance sur leur plus proche poursuivant. Mais le rendement sur le terrain raconte une autre histoire.

Alors que les hommes de l'entraîneur allemand Hansi Flick proposent un football collectif séduisant et maîtrisent leurs matches avec une facilité absolue, le Real Madrid de José Mourinho ne laisse pas la même impression convaincante, malgré ses résultats éclatants, l'équipe continuant de s'appuyer de manière évidente sur des solutions individuelles.

Ce contraste a été au cœur d'un débat animé dans la célèbre émission "Golazo" sur la chaîne "CBS Sports", où l'ancien attaquant anglais Troy Deeney a lâché une véritable bombe avec des propos très sévères rapportés par le quotidien espagnol "AS".

Deeney a déclaré sur un ton catégorique, ne laissant place à aucune interprétation : "Il leur est impossible de battre le Barça. C'est une équipe pleine d'individualités face à la meilleure équipe."

L'ancien joueur de Watford ne s'est pas contenté de cette charge, allant même plus loin en annonçant un scénario chaotique lors du Clasico : "Connaissant Mourinho et la façon dont il gère ce genre de grands matches, il pourrait y avoir un carton rouge."

Malgré sa critique acerbe du collectif madrilène, Deeney a tenu à mettre en lumière un point positif chez les Merengue, saluant la performance impressionnante de la jeune révélation Yan Diomande, qui a présenté ses lettres de créance avec force lors des derniers matches.

Deeney a souligné que l'éclosion de Diomande placerait Mourinho devant un véritable casse-tête au retour de suspension de Vinicius Junior : "Mourinho devra réfléchir longuement à la manière de gérer Vinicius à la fin de sa suspension, après la prestation remarquable de Diomande."

Et de conclure : "Cela le mettra dans une position extrêmement délicate, car ne pas faire jouer Vinicius et le laisser sur le banc représente un gros problème au sein du vestiaire."



