L'Ivoirien Yan Diomandé s'est imposé comme un élément essentiel de l'effectif du Real Madrid, après avoir brillé en inscrivant des buts spectaculaires et en créant des occasions, contribuant ainsi aux 7 victoires de l'équipe lors des sept matches qu'il a débutés comme titulaire, et confirmant sa capacité à compenser l'absence de Vinicius Junior.

Selon le journal espagnol « As », Diomandé avait auparavant montré son audace lors de son expérience à Leganés, ainsi que sa capacité à éliminer ses adversaires à Leipzig, en plus de son habileté à conclure les attaques des deux côtés. Mais ce que l'on ignorait à son sujet, car il le gardait pour lui, c'est qu'il possède une frappe surpuissante du pied droit, caractérisée par sa grande puissance et pas seulement par son aspect esthétique.

L'influence du joueur ivoirien dépasse les limites de l'éclat individuel, puisque le Real Madrid a remporté la victoire lors des sept matches qu'il a disputés comme titulaire, tandis que l'équipe affiche son meilleur niveau cette saison, Diomandé étant l'un de ses principaux moteurs.

Les trois derniers buts de Diomandé sont venus de frappes surpuissantes et violentes : il a marqué un but lors de la victoire contre Séville sur le score de 4-1, d'une frappe du droit depuis l'entrée de la surface, avant de rééditer l'exploit face à Leipzig sur le même score, mais depuis une distance un peu plus éloignée et avec un degré de difficulté plus élevé, après avoir frappé la balle de volée.

Quant à son dernier but à Santander, il a réuni les qualités des deux buts précédents : il est venu de loin comme le premier, et avec une difficulté technique semblable au second, dans une image qui donnait l'impression que l'esprit et le corps du joueur évoluaient ensemble pour atteindre la frappe parfaite.

Le but a été un véritable tableau d'art, Diomandé ayant envoyé la balle avec une précision extrême dans les filets d'Agirrezabala à une vitesse de 120,2 kilomètres par heure, avec une rotation de la balle de 3,3 tours par seconde, depuis une distance de 19 mètres.

Le niveau de Diomandé a nettement progressé après la longue trêve internationale, durant laquelle il a montré, avec la sélection de la Côte d'Ivoire, qu'il se préparait à exploser.

Depuis lors, le joueur a contribué à 6 buts, en inscrivant 3 buts et en délivrant autant de passes décisives, laissant son empreinte à chaque occasion, tout en apportant davantage de danger au jeu de son équipe.

Seul Kylian Mbappé l'a devancé en nombre de dribbles, avec 39 dribbles contre 34 pour Diomandé, bien que la star française ait disputé 512 minutes de plus sur le terrain.

Que Diomandé soit la cause du réveil actuel du Real Madrid ou sa conséquence, à chacun de déterminer ce qui a précédé l'autre, mais ce qui est certain, c'est que le joueur ivoirien réussit avec brio à tirer profit de la longue absence de Vinicius Junior des matches de championnat en raison de sa suspension, si tel était l'un des objectifs qu'il avait inscrits dans ses plans.

L'aile gauche, que Vinicius monopolisait sans véritable concurrence, est devenue l'espace d'où Diomandé affiche son meilleur niveau et livre ses prestations les plus efficaces. Les trois derniers buts remarquables du joueur ivoirien sont venus après qu'il eut occupé le poste d'ailier gauche, ce qui lui a permis de se positionner de manière idéale pour frapper du pied droit.

Son danger ne se limite pas aux buts, mais s'étend à la création d'autres situations offensives menaçant les adversaires. Ainsi, à la cinquième minute du match, les joueurs de la Maison Blanche ont réclamé un penalty en faveur du numéro 25, après qu'il eut été taclé par Mantilla, mais l'arbitre Munuera Montero a estimé que le contact était d'un impact limité et ne justifiait pas de siffler une faute, ce qui confirme la capacité constante de Diomandé à créer du danger.

Mourir pour l'entraîneur

Mourinho a veillé à accorder progressivement à Diomandé des opportunités de jouer, sans précipiter son intégration. Pourtant, il a manifesté son admiration pour l'attitude de son nouveau joueur avant même sa première apparition, lorsqu'il a évoqué l'état d'esprit avec lequel le joueur avait rejoint l'équipe, après avoir déclaré qu'il était prêt à « mourir » pour son entraîneur.

Quelques jours plus tard, le technicien portugais a commenté : « Sans m'attacher aux mots au pied de la lettre, cette expression me plaît. J'aurais préféré qu'il meure pour le groupe et pour le Real Madrid, mais je sais ce qu'il veut dire lorsqu'il cite mon nom en parlant du groupe de travail et du club. Les mots sont faciles, mais passer à l'acte est bien plus difficile. »

Diomandé a traduit ces mots en actes, que ce soit à travers ses rôles offensifs ou en revenant récupérer le ballon lorsque la situation l'exige, dans des missions qui reflètent l'esprit de sacrifice davantage qu'elles ne visent la lumière des projecteurs.

Cela représente une grande source de sérénité pour Mourinho, qui sait que Diomandé s'acquitte de ses tâches même lorsque le match exige un effort défensif éprouvant.

Interrogé sur le gros travail défensif fourni par le jeune joueur ivoirien en présence de Bellingham, le technicien portugais a paru fier et a déclaré : « Lorsque les joueurs les plus portés vers l'offensive fournissent un gros effort dans le domaine défensif, cela envoie un message positif au groupe. »

Ce message revêt une importance supplémentaire pour Vinicius, qui reviendra sur les terrains ultérieurement, car il ne pourra pas rejouer en championnat avant le 29 novembre au plus tôt.