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Un ancien joueur du Real Madrid continue de se distinguer en Liga. Son nom est associé à une statistique étonnante qui remet sa carrière en lumière et le place en comparaison avec plusieurs grandes figures du club merengue et du FC Barcelone.

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Le statisticien espagnol Alexis, plus connu sous le nom de « Mister Chip », a révélé que Ferran García, joueur du Real Betis, n'a jamais perdu en Liga lors des matchs disputés à l'occasion de la journée suivant une trêve internationale.

Selon cette même statistique, García a atteint la barre des 16 matchs consécutifs sans défaite, avec 10 victoires et 6 nuls, après le match nul de son équipe ce soir face au FC Séville (1-1), lors de la 13e journée de Liga.

García égale ainsi la marque détenue par Fede Valverde, joueur du Real Madrid, qui a lui aussi disputé 16 matchs dans ces conditions sans connaître la défaite, mais avec un meilleur bilan en matière de victoires : 13 succès pour 3 nuls.

Eric García, joueur du FC Barcelone, suit les deux hommes avec 15 matchs, tandis que Pedri, Gavi, Thibaut Courtois et Dani Carvajal comptent chacun 14 matchs consécutifs sans défaite.

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L'ancien joueur du Real a établi cette série sous trois maillots : il a commencé son parcours au Rayo Vallecano, avant de revenir au Real Madrid, puis de vivre une nouvelle expérience au Real Betis depuis le début de la saison en cours.

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Âgé de 27 ans, Ferran García a commencé sa carrière à l'académie du Real Madrid en 2013, en rejoignant les moins de 15 ans. Il a gravi les échelons des différentes catégories jusqu'à l'équipe réserve, avant d'obtenir sa première chance avec l'équipe première en décembre 2018, lors d'un match face à Melilla en Coupe du Roi, au cours duquel il a délivré une passe décisive.

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Mais la difficulté à s'imposer durablement en équipe première l'a poussé à chercher du temps de jeu ailleurs. Il a rejoint le Rayo Vallecano en septembre 2020 sous la forme d'un prêt, avant que l'opération ne se transforme en transfert définitif à l'été 2021. Le Real Madrid a conservé 50 % des droits du joueur, ce qui lui assurait un avantage financier en cas de retour ou de départ vers un autre club.

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Son passage au Rayo a constitué le tournant majeur de sa carrière : il est devenu l'un des éléments clés de l'équipe, a contribué à sa montée en Liga, puis a affiché un niveau remarquable dans l'élite, ce qui a ravivé l'intérêt du Real Madrid.

En février 2023, le Real Madrid a décidé de rapatrier son joueur, en tirant parti de la moitié des droits qu'il détenait, pour 5 millions d'euros au lieu de payer la clause libératoire de 10 millions. Ferran García est officiellement revenu en juillet de la même année et a signé un contrat de quatre saisons. Il a ainsi disputé trois saisons avec l'équipe première, prenant part à 110 matchs toutes compétitions confondues et remportant cinq titres, dont la Ligue des champions et la Liga.

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En juillet 2026, la deuxième aventure de Ferran García au Real Madrid a pris fin, après que le club merengue a trouvé un accord avec le Real Betis pour le transfert du latéral espagnol, qui s'est engagé jusqu'en juin 2030.

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