Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a affirmé que son équipe visait le titre de champion d'Espagne, et non la simple victoire face au Barça, après le succès 2-1 décroché dans le Clasico au stade Spotify Camp Nou, qui a permis de réduire l'écart avec le rival catalan à 3 points.

Mourinho a salué la prestation de ses joueurs, estimant que cette confrontation avait été la plus aboutie de son second passage avec la Maison Blanche, compte tenu de la force de l'adversaire et de la qualité de ses joueurs. Il a souligné que le Real Madrid avait su gérer la pression du Barça et garder son calme après le but de l'égalisation, avant que Kylian Mbappé ne scelle la rencontre à la 87e minute.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Le Real Madrid ne joue pas pour gagner au Camp Nou, il joue pour gagner le titre », insistant sur la nécessité de poursuivre le travail et la concentration, malgré l'importance de la victoire, et avertissant que le succès face au Barça n'aurait pas la même valeur si l'équipe venait à trébucher lors de son prochain match.

Mourinho critique l'assistance vidéo

Malgré les éloges adressés à l'arbitre principal, Mourinho a critiqué la prestation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, en raison de l'absence d'intervention sur l'action du tacle de João Cancelo sur Yan Diomande, estimant que l'action justifiait une expulsion.

Il a déclaré : « L'arbitre a livré un match remarquable, mais la VAR dormait à la 60e minute, et un carton rouge aurait dû être brandi pour son intervention sur Diomande. »

Un banc qui offre des solutions supplémentaires au Real Madrid

Mourinho a défendu sa décision de laisser Eduardo Camavinga sur le banc en début de rencontre, précisant que le joueur restait un élément essentiel, mais que les choix de composition dépendaient des exigences de chaque match.

Il a indiqué que l'entrée du Français en seconde période avait donné à l'équipe une plus grande capacité à exploiter les espaces et les contre-attaques, un plan qui a contribué à la construction du but de la victoire.

Il a également salué le gardien Andriy Lunin, qui a joué à la place de Thibaut Courtois, affirmant qu'il avait géré l'occasion avec calme et confiance, tout en louant la détermination de Federico Valverde à poursuivre le jeu malgré sa blessure.

Mourinho a conclu ses propos en soulignant la force du groupe et la cohésion du vestiaire, indiquant que l'équipe avait besoin de la disponibilité de l'ensemble de ses joueurs en vue de la série de matchs à venir à l'extérieur.