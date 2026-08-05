« Nous nous sentons un peu redevables envers les représentants des médias. Mais afin de ne mettre en aucun cas le processus de transfert en danger et que tout se déroule sans accroc, nous avons dû le traiter de la manière la plus confidentielle possible », a déclaré le président de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, sur A Spor. « Il n’y a en réalité plus rien à dire sur Mohamed Salah. C’est une star mondiale. Nous avions besoin d’un joueur comme lui. Je pense que ce sera une grande chose. Puisse-t-il porter bonheur à notre club. »

Auparavant, Trabzonspor avait diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui, en allusion aux origines égyptiennes de Salah, montre une pyramide devant le stade au bord de la mer Noire, avec la légende : « Always believing ».

L’attaquant de 34 ans doit déjà atterrir à Istanbul mercredi matin, passer sa visite médicale puis signer son contrat jusqu’en 2028. Dans la soirée, il est finalement attendu pour un accueil dans la métropole au bord de la mer Noire. Salah restait sur neuf années couronnées de succès sous le maillot de Liverpool FC, avec une Ligue des champions et une Premier League remportées. Fin juin, il a quitté les Reds libre de tout contrat.

Mohamed Salah doit gagner 17 millions d’euros net à Trabzonspor

Alors que tout indiquait d’abord un transfert à Besiktas, une offre extrêmement lucrative de Trabzonspor a fait changer Salah d’avis. Il toucherait 17 millions d’euros net par an — plus que n’importe quel autre joueur dans l’histoire du club. Au sein du troisième du classement de la saison passée, l’engouement autour de la signature de la superstar est immense. Selon des informations de presse, Trabzonspor a déjà fait produire 100 000 maillots au nom de Salah et avec le numéro 11.

Trabzonspor entamera la nouvelle saison le 15 août avec un match à l’extérieur contre Kasimpasa. Fin août, les barrages pour une qualification en Ligue Europa sont au programme.