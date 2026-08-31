Un rapport de presse a affirmé ce lundi qu'une recrue estivale suscitait déjà l'inquiétude au Paris Saint-Germain, qui souffre depuis le début de la saison de résultats décevants.

Selon le journal « L'Équipe », les choses ne se passent pas bien pour Lucas Digne, qui a fait son retour au club cet été pour 10 millions d'euros.

Il ne s'est pas encore adapté au style de jeu de Luis Enrique, ce qui peut se justifier et se comprendre dans une certaine mesure à ce stade de la saison. Mais surtout, il n'a pas nécessairement le bon état d'esprit.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Le journal écrit : « Paris attend de lui un autre état d'esprit, un état d'esprit plus rebelle. »

Son absence du onze de départ face à Lille, malgré l'absence de Nuno Mendes, peut même être considérée comme un premier avertissement de Luis Enrique à l'ancien joueur de Barcelone.

« Il doit se réveiller. Ce n'est pas grave qu'il soit venu ici en acceptant le rôle de deuxième choix, mais il n'est pas en vacances ni à moitié à la retraite. Nous ne disons pas que c'est le cas, mais nous ne l'accepterons pas. Il doit se battre et essayer d'être meilleur que Nuno, car Nuno ne jouera pas tous les matchs. Il doit lutter ; cela fait aussi partie de sa phase d'adaptation », a déclaré une source du Paris Saint-Germain.

Il convient également de souligner qu'il a été observé en interne que Digne n'a pas encore atteint le sommet de sa condition physique, contrairement à certains autres joueurs de la Coupe du monde.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Et tandis que ses proches affirment que le joueur est « très déterminé » et prêt à se battre pour une place dans le onze de départ, Digne est peut-être plus conscient que quiconque qu'il devra rapidement élever son niveau de performance.