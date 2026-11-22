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L'un des jeunes attaquants les plus en vue du football européen s'apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Son nom suscite désormais l'intérêt de plusieurs grands clubs, au vu de ses performances en Premier League et de sa capacité à évoluer à plusieurs postes sur le front de l'attaque.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », Eli Junior Kroupi, l'attaquant de Bournemouth âgé de 20 ans, privilégie un transfert au FC Barcelone plutôt que les autres options qui s'offrent à lui, au premier rang desquelles le Paris Saint-Germain et Arsenal, qui suivent sa situation en vue de tenter de s'attacher ses services.

Le journal précise que Kroupi accorde une importance particulière à l'idée de porter le maillot du club catalan. Il rappelle que le Barça avait déjà suivi sa progression lors du dernier mercato estival et que son nom figure toujours parmi les options étudiées par Deco, le directeur sportif du club, pour renforcer la ligne d'attaque à l'avenir.

Ces informations concordent avec celles révélées par le journaliste britannique David Ornstein lors de son passage dans le podcast « The Athletic FC ». Il a indiqué que l'attaquant français envisageait de quitter la Premier League lorsqu'il déciderait de franchir la prochaine étape de sa carrière.

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Cela pourrait donner au Barça et au Paris Saint-Germain un avantage sur les clubs anglais intéressés, sans qu'Ornstein confirme pour autant que le joueur a déjà tranché en faveur du club catalan. Bournemouth ferme la porte. En face, l'éventuel désir du joueur de changer d'air ne suffit pas à faciliter l'opération, puisque Bournemouth n'envisage pas de se séparer de son attaquant lors du prochain mercato hivernal et considère son maintien comme un élément important de son projet sportif.

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Marco Rose, l'entraîneur du club anglais, a déclaré : « Nous ne prévoyons pas de vendre en janvier. Cela ne fait pas partie de nos plans. Pour l'instant, tout ce qui circule n'est que rumeurs et bruit. » Le contrat de Kroupi avec Bournemouth court jusqu'en juin 2030, ce qui place le club anglais en position de force face aux tentatives de négociation, sans aucune urgence à trancher sur son avenir.

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D'après les estimations relayées par la presse britannique, Bournemouth pourrait réclamer environ 100 millions de livres sterling pour accepter son départ, un montant qui pourrait constituer un obstacle de taille pour le Barça compte tenu de sa situation économique.

Un transfert d'avenir

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L'attaquant international français s'est imposé comme l'un des noms en vue du marché des jeunes talents en Europe, grâce à son jeune âge, son sens du but et sa polyvalence dans les différents rôles offensifs. Autant de qualités qui correspondent à la volonté du Barça de recruter des joueurs capables d'apporter un plus à moyen et long terme.

Selon les informations rapportées par « Sport », citant le site français « Foot Sur7 », Kroupi souhaite retrouver son meilleur niveau cette saison avant d'envisager de changer de club, avec la possibilité de réfléchir à son avenir l'été prochain.

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Si Arsenal dispose de moyens financiers plus importants et que le Paris Saint-Germain reste intéressé par le joueur, sa préférence supposée pour le Barça pourrait offrir à Deco un atout de poids dans la course à sa signature, même si le coût attendu de l'opération demeure un défi majeur pour le club catalan.

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