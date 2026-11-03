La fin du mercato estival 2025 a été particulièrement agitée au Bayern Munich. Après avoir vendu Kingsley Coman à un club d’Arabie saoudite à la mi-août, les Munichois voulaient absolument recruter un joueur offensif. Mais, sur ordre d’Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, uniquement sous forme de prêt.

Ademola Lookman s’est rapidement imposé comme un candidat sérieux. En 2024, l’ailier gauche avait offert le titre en Ligue Europa à l’Atalanta Bergame grâce à un triplé contre le Bayer Leverkusen, avant de terminer à une remarquable 14e place au classement du Ballon d’Or. Il souhaitait désormais quitter Bergame pour un club plus important, et l’intérêt du Bayern Munich tombait à point nommé.

Lookman est représenté par l’agence Roof, qui s’occupe notamment de Konrad Laimer et de Serge Gnabry. Les échanges ont été facilités et un accord entre le club et le joueur aurait rapidement été trouvé. Le transfert a finalement échoué uniquement parce que le Bayern Munich et l’Atalanta ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités financières.

Selon certaines informations, les Munichois proposaient un prêt assorti d’une option d’achat de 28 millions d’euros. L’Atalanta aurait toutefois souhaité un transfert définitif ou un prêt avec obligation d’achat à hauteur d’environ 50 millions d’euros. À la place de Lookman, c’est finalement Nicolas Jackson qui est arrivé du Chelsea FC, moyennant 15 millions d’euros pour son prêt. Lookman a rejoint l’Atlético de Madrid l’hiver suivant pour 35 millions d’euros.

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Ademola Lookman cherche à retrouver la forme à l’Atlético de Madrid

Alors que Jackson a déçu pendant une grande partie de son passage au Bayern Munich, Lookman a réalisé une excellente deuxième moitié de saison avec l’Atlético. Il a totalisé 13 contributions décisives en 24 matches officiels. Parmi elles, le but important du 1-2 inscrit lors du quart de finale retour de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, qui a finalement permis à son équipe de se qualifier, à la surprise générale, pour les demi-finales.

Bien qu’il n’ait pas participé à la Coupe du monde cet été et qu’il ait donc commencé la saison reposé, Lookman est resté très loin des attentes ces dernières semaines. Après 14 apparitions, le Nigérian de 29 ans ne compte que trois contributions décisives, dont deux en Ligue des champions. Lookman a marqué lors de la victoire 2-0 contre Manchester United et délivré la passe décisive sur le but du 1-1 face au VfB Stuttgart.

En Primera División, il a été remplacé à la mi-temps lors de trois matches consécutifs, avant de n’entrer en jeu qu’en fin de rencontre samedi, lors du succès 2-0 contre Levante UD. « Lookman n’est peut-être pas au meilleur de sa forme actuellement, mais nous croyons toujours en lui », a estimé l’entraîneur Diego Simeone. « Nous avons besoin de lui et nous savons ce qu’il peut apporter à l’équipe. »

Le Bayern Munich pourrait d’ailleurs lui aussi avoir besoin de Lookman actuellement : avec les absences de Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari, les solutions manquent surtout sur l’aile gauche, le poste de prédilection de Lookman. Lors du duel contre l’Atlético mardi, c’est le latéral gauche Alphonso Davies qui devrait y débuter. Quant à Jackson, il est, comme on le sait, retourné au Chelsea FC cet été après une saison décevante et joue et marque actuellement pour Aston Villa.