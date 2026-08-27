Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe pour la saison 2026-2027 a réservé des affiches relevées au Barça, le club espagnol ayant hérité de rencontres face à huit adversaires, à raison de 4 matches à domicile et 4 à l'extérieur.

Le Barça disputera deux chocs de très haut niveau face à Manchester City et au Paris Saint-Germain, en plus d'autres confrontations contre Aston Villa, le Sporting Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Côme et le Sabah.

Voici les matches du Barça lors de la phase de ligue :

Barça - Manchester City (Angleterre) — à domicile.

Paris Saint-Germain (France) - Barça — à l'extérieur.

Barça - Aston Villa (Angleterre) — à domicile.

Sporting Portugal (Portugal) - Barça — à l'extérieur.

Barça - Feyenoord (Pays-Bas) — à domicile.

Galatasaray (Turquie) - Barça — à l'extérieur.

Barça - Côme (Italie) — à domicile.

Sabah (Azerbaïdjan) - Barça — à l'extérieur.

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Ce tirage s'inscrit dans le nouveau format de la Ligue des champions d'Europe, qui réunit 36 équipes au sein d'une phase de ligue unique, où chaque équipe dispute 8 matches face à 8 adversaires différents, à raison de deux matches par chapeau, l'un à domicile et l'autre à l'extérieur.

Les huit premiers du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputent un barrage en aller-retour pour se disputer les places restantes en huitièmes de finale, les équipes classées de la 25e place à la dernière étant, elles, éliminées de la compétition.

La phase de ligue débute le 8 septembre 2026, la dernière journée étant programmée le 27 janvier 2027, tandis que la finale se tiendra le 5 juin 2027 dans la capitale espagnole, Madrid.

Les deux confrontations face à Manchester City et au Paris Saint-Germain se distinguent comme les tests les plus relevés du Barça lors de la phase de ligue, d'autant que les deux clubs appartiennent au premier chapeau, tandis que les rencontres contre Aston Villa, le Sporting, Feyenoord et Galatasaray constituent d'autres tests solides, le Barça bénéficiant de l'avantage de disputer quatre matches à domicile.

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