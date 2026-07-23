L'auteur espagnol Jesús Sánchez, journaliste au quotidien « Marca », a lancé une attaque virulente contre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, en raison de sa position sur le transfert de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, estimant que la conviction du président du club pourrait être le seul obstacle à la conclusion d'une opération qui bénéficie d'un large soutien au sein des cercles madrilènes.

L'article de Sánchez, intitulé « L'insensé ou le recrutement de Rodri », s'en prend à Pérez après les informations de presse ayant révélé que le président du Real Madrid est la seule personne au sein du club qui reste hésitante quant à la venue de Rodri, en raison de ses craintes de voir le joueur subir de nouvelles rechutes sur le plan des blessures.

L'auteur espagnol estime que toutes les circonstances semblent réunies pour que le milieu de terrain sacré Ballon d'Or rejoigne le stade Santiago-Bernabéu, notamment après sa prestation étincelante lors de la Coupe du monde et le besoin qu'a l'équipe madrilène d'un joueur capable de diriger l'entrejeu dans l'ère de l'après-Toni Kroos, affirmant que la persistance de l'hésitation au sujet de cette opération constitue une chose incompréhensible au vu d'un consensus populaire et technique sur son importance.

Voici le texte de l'article :

« Tout pourrait être lié à la conviction de Florentino Pérez que Rodri est réellement le joueur dont l'équipe a besoin. Tous les autres facteurs semblent alignés. Et c'est précisément pour cette raison que le recrutement de Rodri pourrait se transformer en une opération impossible pour le Real Madrid. Car qui peut changer la conviction d'une personne qui pense toujours avoir raison, parce qu'elle a réussi à prendre les bonnes décisions à de nombreuses reprises ?

Si l'accord final dépend de Florentino, le reste des détails semble facile. Jamais l'occasion de recruter un joueur n'a été aussi idéale, ni le chemin vers le transfert d'un joueur détenteur du Ballon d'Or aussi facile en apparence.

Le soutien populaire, tel qu'il est apparu récemment sur la place de Cibeles, la ferveur des chants relayés largement sur les réseaux sociaux au sein de la sphère madrilène (aux côtés de l'inquiétude qui gagne les supporters des concurrents), le niveau exceptionnel affiché par ce milieu de terrain d'origine madrilène lors de la Coupe du monde après avoir surmonté le spectre de la blessure, le besoin qu'a l'équipe madrilène d'un joueur qui donne le tempo dans l'ère de l'après-Toni Kroos, sans oublier le désir de Rodri lui-même de voir chaque matin le ciel bleu de Madrid (bien différent de l'ambiance de Manchester), ou en d'autres termes son désir de rentrer au pays : autant de facteurs qui rendent cette opération naturelle et logique.

L'idée est apparue et a grandi de manière spontanée, et tout ce dont elle a besoin, c'est que le club la laisse s'épanouir. Et ce qui est vraiment étrange, ce n'est pas d'évoquer la possibilité de conclure l'opération, mais qu'elle n'ait pas encore été bouclée, et que le Real Madrid n'ait pas déjà commencé à prendre soin de cette « plante ».

Mourinho pourrait détenir la clé de la solution

Pourquoi ? C'est ainsi qu'aurait répondu Mourinho, considéré comme l'un des rares entraîneurs capables de faire changer d'avis le président du club, et qui pourrait bien être la clé pour percer cette énigme.

De même, l'opération ne devrait être liée à aucune vente. Et le supporter du Real Madrid ne souhaite pas penser que la non-conclusion du transfert est due à l'apparition du nom de Rodri en lien avec la liste des candidats de Riquelme, ou au fait que Vinicius Junior n'est pas nécessairement l'ami intime du joueur de Manchester City après ce qui s'est passé lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2024.

Le public du Real Madrid veut croire que son club, après deux ans de résultats en dents de scie, prend ses décisions avec logique et sagesse. Car il n'y a pas de plus grand signe d'une bonne gestion sportive que le recrutement de ce Rodri précisément pour ce Real.

Alors que l'équipe madrilène possède un arsenal offensif proche de l'« arme nucléaire », comprenant Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, cette équipe, qui ressemble par son style à l'équipe de France, manque précisément de la personne capable de tracer le plan, d'organiser sa manière de jouer et de donner au jeu une identité claire.

Et cela ne s'arrête pas là, car le Real Madrid a également besoin de renforcer les liens affectifs et sportifs avec la meilleure sélection du monde, l'équipe d'Espagne. Rodri, c'est synonyme de progrès. »