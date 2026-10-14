« Il connaîtra le sort des dieux et des dirigeants despotiques » : l'avocat de Jesus s'en prend durement à Ronaldo

Luis Henrique, avocat de Jorge Jesus, a lancé une attaque virulente contre Cristiano Ronaldo, dans le contexte de la crise qui enflamme les relations entre le capitaine de la sélection portugaise et son sélectionneur, une affaire qui pèse lourdement sur le paysage footballistique du pays.

Henrique a adressé des critiques acerbes à la star d'Al-Nassr, estimant que son comportement et son obsession pour certains chiffres commencent à nuire à l'image que le public conserve de tout ce qu'il a accompli au cours de sa carrière.

L'avocat de Jesus a déclaré, dans des propos relayés parle site Tribuna : « Cristiano Ronaldo, par ses actes, son comportement et son obsession pour certains chiffres, réussit quelque chose qu'aucun adversaire n'a jamais pu accomplir : gâcher notre capacité à nous souvenir de toutes les belles choses qu'il nous a offertes. »

Et d'ajouter : « Il s'entoure de plus en plus de personnes qui lui disent ce qu'il veut entendre, et s'éloigne toujours davantage de ceux qui lui disent ce qu'il a besoin d'entendre. »

Henrique a conclu ce volet de son attaque par une formule marquante : « C'est le destin des dieux et des despotes : ils finissent seuls au sommet de l'Olympe, entourés de miroirs. »

Les propos de Henrique ne se sont pas limités à une critique du comportement de Ronaldo. Il a également révélé la raison de sa décision de cesser d'écrire dans le journal « Record », expliquant que le capitaine du Portugal détient une part importante dans la société « Medialivre », propriétaire du quotidien.

Il a déclaré : « Dans le cadre du bras de fer entre Ronaldo et Jorge Jesus, et donc entre lui et moi, il ne serait pas correct, et ce serait même honteux, que je continue à collaborer avec une entreprise qu'il possède et à en percevoir une rémunération. Il n'y a pas d'indépendance intellectuelle sans indépendance financière. »

Il a poursuivi : « Ceux qui expriment leur opinion sur le pouvoir ne doivent pas être subordonnés au pouvoir qu'ils critiquent. Je préfère me libérer de cette contrainte, afin que personne ne croie pouvoir m'imposer des conséquences. »

Henrique a conclu sa prise de position en affirmant : « La liberté qui ne s'exerce que lorsqu'elle ne coûte rien s'appelle de l'opportunisme, et je n'ai jamais écrit par opportunisme. »

Pour rappel, la crise entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus a éclaté lors de la dernière trêve internationale, après que le capitaine du Portugal s'est opposé à la manière dont le sélectionneur l'a traité lors du match face à la Norvège en Ligue des nations.

Selon la version de Ronaldo, un accord avait été trouvé pour gérer son temps de jeu en raison de son état physique, mais il a été surpris de voir le sélectionneur lui demander de s'échauffer en seconde période sans finalement le faire entrer en jeu, ce qu'il a considéré comme une rupture de l'accord conclu entre eux.

Le différend s'est amplifié après que Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection avant la confrontation face au Danemark, puis a tenu des propos dans lesquels il a accusé Jesus de ne pas avoir tenu sa promesse, tout en affirmant être prêt à accepter n'importe quelle sanction prononcée à son encontre.

À la suite de son départ du rassemblement, la Fédération portugaise a ouvert une procédure disciplinaire contre lui et a annoncé sa suspension provisoire.







