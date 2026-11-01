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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Il cherchait un problème » : un expert en arbitrage s'en prend à Mbappé après le penalty polémique

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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Kylian Mbappé
Espagne
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Les réactions de colère se sont poursuivies au sujet du penalty accordé par l'arbitre Munuera Montero en faveur de Kylian Mbappé, lors de la confrontation entre le Real Madrid et le Racing Santander, après que plusieurs analystes l'ont jugé comme une décision erronée, tout en s'accordant sur la difficulté de revenir sur celle-ci une fois le coup de sifflet donné.

La chaîne « Cadena COPE » a mis en lumière l'avis de Pedro Martín, expert en arbitrage de la chaîne, qui a remis en question la justesse de la décision, affirmant que le contact subi par l'attaquant français dans la surface de réparation n'était pas suffisant pour accorder un penalty.

Mbappé était tombé au sol après un léger contact avec un défenseur du Racing, ce qui a conduit Munuera Montero à accorder un penalty, transformé avec succès par la star française, offrant ainsi au Real Madrid l'avantage dans la rencontre.

Martín a expliqué qu'il comprenait pourquoi l'arbitre avait pris cette décision, compte tenu de la nature du joueur qui avait subi le contact, mais qu'il ne considérait pas que l'action méritait de sanctionner l'équipe hôte d'un penalty, déclarant : « Si un joueur comme lui saute, c'est qu'il cherche les ennuis. »

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Malgré sa critique de la décision, l'expert en arbitrage a souligné qu'une fois que l'arbitre a vu un contact, même minime, et décidé de donner son coup de sifflet, il devient difficile de revenir en arrière, ajoutant : « L'arbitre a vu un léger contact et a sifflé. C'est tout, il s'est trompé. »

L'avis de Martín ajoute une nouvelle voix à la polémique suscitée par ce penalty, dans un contexte de critiques visant la décision de Munuera Montero, d'autant que plus d'un analyste a estimé que le contact avec Mbappé n'était pas suffisant pour siffler une faute.

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