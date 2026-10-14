À la 74e minute, Olise s’est laissé provoquer par son adversaire Zlatko Tripic, que le directeur sportif Max Eberl a ensuite qualifié de « sale type », au point de lui lancer le ballon au visage. Quelques instants seulement après avoir reçu un carton jaune, il a logiquement écopé d’un second avertissement, synonyme d’expulsion.

Le Bayern Munich a ensuite laissé échapper l’avantage de 3-2 qu’il avait arraché après avoir été mené 2-0, concédant l’égalisation à la 90e minute. Après le 2-2 à Augsbourg, il a de nouveau dû se contenter d’un match nul. « Vraiment stupide » : c’est ainsi que l’entraîneur Vincent Kompany a qualifié le geste de sa star, habituellement si posée. Il a expliqué avoir dit à Olise que « le numéro 10 » (Tripic, NDLR) « avait été plus malin que toi aujourd’hui ».

La presse internationale a elle aussi relevé que le Français était sorti de son rôle de « Mister Nonchalant » en Norvège. « Michael Olise est connu pour son calme et son attitude “nonchalante”. Mais en Norvège, son sang n’a fait qu’un tour : il a perdu son sang-froid et a fini par être expulsé pour une broutille », a notamment jugé le quotidien espagnol Marca. De son côté, AS a titré sans détour : « Olise s’attire des ennuis. »

Michael Olise sera-t-il aussi sanctionné par le Bayern Munich ?

Tandis que L’Équipe évoquait un « geste irréfléchi » qui avait « galvanisé » Viking et donné « un nouvel élan » à l’adversaire, RMC Sport y a vu un « coup de sang » qui « coûte cher au Bayern » : « Michael Olise, d’ordinaire si calme, a perdu son sang-froid. »

Eberl n’a pas précisé si l’expulsion aurait d’autres conséquences pour le joueur offensif, au-delà du partage des points et de sa suspension face à Arsenal la semaine prochaine. Une éventuelle amende en interne pour Olise sera discutée « à tête reposée », a indiqué le directeur sportif, qui a lui aussi qualifié son geste de « stupide ». Harry Kane a souligné qu’Olise devait « en assumer la responsabilité » : « C’était une erreur, et cela arrive. Il doit en tirer les leçons. »