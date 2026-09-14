La commission des arbitres a désigné Jesús Gil Manzano pour diriger la rencontre entre Elche et le Real Madrid, prévue mardi soir au stade « Martínez Valero », dans le cadre de la sixième journée de la Liga, tandis que Raúl Martín González officiera à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Cette rencontre ravive des souvenirs contrastés pour le Real Madrid avec Gil Manzano, qui avait déjà suscité les critiques des supporters du club. La chaîne de télévision du Real Madrid avait d'ailleurs consacré plus d'un sujet à ses décisions arbitrales, notamment après l'annulation d'un but de Jude Bellingham dans les derniers instants du match de l'équipe face à Valence au stade de « Mestalla ».

Gil Manzano a dirigé 51 matches du Real Madrid dans les différentes compétitions, au cours desquels l'équipe a signé 42 victoires, pour 6 nuls et 3 défaites. Le club n'a plus perdu lors des 22 dernières rencontres arbitrées par cet arbitre, la dernière défaite madrilène sous sa direction remontant à 2020.

L'arbitre espagnol possède également une expérience passée à la tête de confrontations entre le Real Madrid et Elche, ayant dirigé un affrontement des deux équipes lors de la saison 2022-2023, qui s'était soldé par une victoire du Real Madrid par trois buts à zéro.

Gil Manzano a également arbitré une autre rencontre entre les deux équipes au stade « Santiago Bernabéu » la saison dernière, remportée par le Real Madrid sur le score de 4-1, faisant du match de mardi la troisième confrontation entre les deux parties sous sa direction.

De l'autre côté, les statistiques d'Elche avec Gil Manzano n'invitent guère à l'optimisme, l'arbitre ayant dirigé 8 matches de l'équipe en Liga, au cours desquels Elche a signé une victoire et deux nuls, pour 5 défaites, selon les chiffres relatifs à ses précédentes rencontres.

Le dernier match dirigé par Gil Manzano pour Elche fut sa défaite face au Real Madrid sur le score de 4-1 au stade « Santiago Bernabéu » la saison dernière, et voilà que la confrontation entre l'arbitre et les deux équipes se renouvelle au stade « Martínez Valero ».

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