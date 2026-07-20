Le Brésilien Raphinha va bientôt retrouver l’entraînement collectif du FC Barcelone, en prévision de la nouvelle saison. L’attaquant s’est entièrement remis de sa blessure musculaire, survenue lors de la Coupe du monde 2026 avec la Seleção.

L’ailier a connu un été perturbé par cette lésion aux ischio-jambiers, survenue durant le parcours brésilien en Coupe du monde.

Le Barça effectue actuellement un premier stage de huit jours en Angleterre, ponctué d’un match amical contre Birmingham City le 31 juillet, en vue du coup d’envoi de la saison 2026-2027.

Selon le journaliste d’AS Xavi Miguel, l’ailier doit retrouver le groupe le 27 juillet.

Le joueur et ses représentants ont confirmé qu’ils ne envisageaient pas de départ, malgré la persistance des rumeurs évoquant un transfert vers le championnat saoudien, et qu’ils souhaitaient qu’il reste au FC Barcelone.

Ce stage pourrait aussi marquer l’arrivée de nouveaux visages : le jeune Karim Ademi doit intégrer le groupe pour la préparation, tandis que l’arrivée du Portugais João Cancelo reste soumise à la finalisation des dernières formalités administratives.

En revanche, la situation du Néerlandais Frenkie de Jong demeure incertaine : le milieu de terrain est toujours suivi médicalement en raison d’une blessure au genou, et la date de son retour à l’entraînement n’est pas encore fixée.

Rafinha, qui a été freiné par plusieurs blessures la saison passée, espère retrouver son meilleur niveau pour s’imposer comme titulaire sous les ordres de Hansi Flick.

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