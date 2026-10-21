« Il a tout assimilé ! » : Virgil van Dijk attribue à Mo Salah l’éclosion de Rio Ngumoha, révélation de Liverpool

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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a souligné le rôle essentiel de Mohamed Salah dans l’ascension fulgurante du jeune prodige Rio Ngumoha. L’adolescent a été le moteur d’une remontée spectaculaire sur la scène européenne à Anfield, s’illustrant lors de la victoire haletante de Liverpool contre Villarreal (4-3) en Ligue des champions mardi soir et prouvant qu’il a beaucoup appris auprès des figures emblématiques du club.

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Salah guide la nouvelle génération

Van Dijk voit en Salah l’une des principales raisons de la récente montée en puissance de Ngumoha. L’adolescent a joué un rôle décisif dans la remontée spectaculaire de Liverpool après avoir été mené de deux buts, en délivrant deux passes décisives lors de la victoire 4-3.

Le défenseur expérimenté a expliqué que plusieurs cadres avaient pris le jeune international anglais sous leur aile, tout en présentant le Roi égyptien comme le modèle à suivre. « Tout le monde apporte sa contribution, mais le fait qu’il ait travaillé avec Mo l’an dernier était évidemment très important. Mo était l’un des meilleurs ailiers du club et il a tout vécu. Alors pourquoi ne pas absorber toutes ces informations, les mettre en pratique sur le terrain et montrer ses propres qualités ? », a déclaré le Néerlandais dans des propos rapportés par ESPN.

Une menace de tous les instants sur le côté

La prestation de Ngumoha face au Sous-marin jaune a témoigné de sa rapide progression tactique. À seulement 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur recensé depuis la saison 2008-2009 à réussir au moins cinq dribbles (sept), à toucher au moins dix ballons dans la surface adverse (12) et à délivrer plusieurs passes décisives (deux) lors d’un même match de Ligue des champions de l’UEFA.

« Je pense qu’il l’a montré cette saison, mais il peut encore faire beaucoup mieux. Il est parfois très explosif et il l’a encore montré. Il a constamment représenté une menace à tous les niveaux et le défenseur qui lui faisait face a vécu une soirée difficile », a ajouté Van Dijk.

Getty Images

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Une soirée difficile pour le capitaine

Si Ngumoha a brillé, Van Dijk a reconnu ses propres difficultés en début de match. Une erreur inhabituelle du défenseur néerlandais a permis à Georges Mikautadze de donner l’avantage à Villarreal à Anfield, avant que de nouvelles approximations défensives ne permettent à Sergi Cardona de doubler la mise pour les visiteurs. Des buts d’Alexis Mac Allister, Ronald Araujo et Florian Wirtz ont toutefois permis à Liverpool de renverser la situation, même si Van Dijk a pleinement reconnu sa responsabilité dans le bon départ de l’équipe d’Andoni Iraola.

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« C’était un très mauvais début », a reconnu l’international néerlandais en revenant sur les premières minutes. « Comme on dit, il faut alors remonter la pente et, pour un défenseur, il est assez difficile de se remettre d’une telle situation. J’ai essayé, mais, personnellement, j’ai passé une mauvaise soirée. Nous y sommes toutefois parvenus ensemble, à 11. Nous avons renversé la situation et c’est le plus important. »

Un sursaut collectif

« Malheureusement, ce genre de choses peut parfois arriver dans la vie. Heureusement, cela ne m’est pas arrivé très souvent depuis que je suis à Liverpool, mais ce soir, je n’ai pas été à mon meilleur niveau. Nous avons gagné et il ne s’agit pas de moi, mais de nous tous. Nous avons pris les trois points », a conclu Van Dijk.

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Malgré un début de saison poussif en Premier League, avec une cinquième place après sept journées et neuf points de retard sur le leader Manchester City, Liverpool a maintenu sa bonne dynamique en Europe en remportant ses trois premiers matches de Ligue des champions.