L'arbitre Hernández Maceo a dirigé le match entre le Real Madrid et son hôte Valence, qui s'est soldé par une victoire des Merengues sur le score de trois buts à zéro, lors de la 12e journée de Liga.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué à l'arbitre Hernández Maceo une note de 4 sur 10.

Archivo VAR a expliqué : « Hernández Maceo a obtenu une note éliminatoire pour sa gestion du match entre Valence et le Real Madrid, qui lui est passé au-dessus de la tête, comme on pouvait s'y attendre, tel un énorme camion. »

Hernández Maceo ne fait pas partie des arbitres qui savent gérer les matches à forte tension, et c'est pourquoi son choix par la commission technique des arbitres apparaît quelque peu étrange ; il est peut-être l'un des arbitres les moins adaptés pour diriger un match de ce type.

C'est bien ce qui s'est produit, puisque l'arbitre a perdu le contrôle de ses nerfs durant la première mi-temps, a renoncé à brandir un carton jaune pourtant évident à l'encontre de Mavie, joueur de Valence, et a laissé l'intensité des duels monter progressivement au cours du match.

Il n'a pas réussi à imposer des limites claires aux joueurs, ce qui lui a coûté cher durant la seconde mi-temps, lorsque la tension a provoqué plusieurs échauffourées collectives qui n'ont pas dégénéré en faits plus graves, mais qu'il a dû gérer en brandissant des cartons jaunes.

Le match a connu jusqu'à 3 situations arbitrales litigieuses, et il faut dire que l'arbitre a pris la bonne décision dans deux d'entre elles, tandis que sa décision dans la troisième était partiellement correcte, ce qui lui a évité d'obtenir une note éliminatoire de manière catastrophique.

Sa décision était correcte lorsqu'il n'a pas jugé que l'intervention de Guedes sur Diomandé méritait un carton rouge direct, bien que l'action méritât au moins le sifflement d'une faute. Il a commis là une petite erreur.

Par la suite, l'arbitre s'est contenté de brandir un carton jaune à l'encontre de Mavie, en raison de son intervention sur Mbappé avec une poussée imprudente aux abords de la surface de réparation.

L'action ne méritait pas un carton rouge, faute de contrôle du ballon et donc d'une occasion manifeste de but.

Mais il en a été autrement en seconde mi-temps, lorsque Gayà a fait tomber Kylian Mbappé, alors que ce dernier se trouvait seul face au but, Gayà étant le dernier défenseur.