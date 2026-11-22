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Le rapport de l'arbitre Alejandro José Hernández Hernández a révélé les détails de l'expulsion de l'Espagnol Fermín López, joueur de Barcelone, lors du match face à Villarreal, remporté 3-2 par le club catalan.

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Le rapport indique que le milieu de terrain s'est adressé au quatrième arbitre pour contester ses décisions en lui lançant « Ne me cherche pas », avant de quitter la pelouse en direction des vestiaires sans attendre que le carton rouge lui soit brandi.

Selon le rapport de l'arbitre, l'expulsion est intervenue à la 74e minute de jeu, après que Fermín López s'est dirigé vers le quatrième arbitre pour protester en employant l'expression « Ne me cherche pas », ce qui a poussé le corps arbitral à décider de l'exclure et à lui brandir le carton rouge.

Le joueur a toutefois regagné les vestiaires avant que l'arbitre ne puisse lui présenter directement le carton, un épisode qui soulève des interrogations sur la teneur de l'échange entre le joueur de Barcelone et le quatrième arbitre pendant la rencontre.

L'incident a provoqué la colère de l'Allemand Hansi Flick, entraîneur de Barcelone, qui a lui-même écopé d'un carton jaune après s'être dirigé vers l'arbitre Alejandro José Hernández Hernández pour connaître la raison de l'expulsion de son milieu de terrain. Le technicien n'était pas convaincu par la décision et voulait savoir sur quels éléments l'arbitre s'était appuyé pour sanctionner Fermín, d'autant que le joueur avait contribué au retour de son équipe dans le match en inscrivant le but de l'égalisation, avant que la rencontre ne s'achève sur une victoire 3-2 de Barcelone.

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Après la rencontre, Flick est revenu sur l'incident, assurant qu'il ne savait pas précisément ce qui s'était passé entre Fermín et le quatrième arbitre, car il n'avait pas entendu les propos de son milieu de terrain. Il a expliqué que l'arbitre avait l'attention tournée vers le banc de Barcelone et que, lorsqu'il s'est approché de lui pour demander une explication sur le carton rouge, il a eu la surprise de se voir lui aussi adresser un carton jaune, une situation qui n'a fait qu'accroître sa colère envers les décisions arbitrales de la rencontre.

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Le technicien allemand n'a pas caché son mécontentement à l'égard de l'arbitre Hernández Hernández, laissant entendre que ce n'était pas la première fois que cela se produisait avec lui : « C'est toujours la même chose avec cet arbitre », a-t-il déclaré, en référence à l'accumulation de ses griefs envers ses décisions.

Il a également critiqué d'autres situations du match, estimant que Lamine Yamal avait subi des fautes évidentes non sifflées par l'arbitre, tout en demandant à ses joueurs d'accepter les décisions et de se concentrer sur une meilleure prestation sur le terrain.

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Malgré la polémique entourant l'expulsion de Fermín, Flick a tenu à saluer la réaction de ses joueurs et leur capacité à surmonter un début de match difficile, Barcelone ayant été mené de deux buts dès les sept premières minutes avant de retrouver son équilibre et de renverser la situation. Il a estimé que son équipe avait livré une prestation bien meilleure en seconde période, avec une organisation et des mouvements offensifs améliorés, ce qui lui a permis de revenir dans la rencontre et de s'imposer, malgré la pression imposée par le scénario du match.